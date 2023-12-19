Челябинскому регисполкому «Народного фронта» (ОНФ) передали с зоны СВО кадры, на которых медики 902-го полка бригады особого назначения провожают свою сослуживицу на выполнение боевых задач. Об этом URA.RU сообщил 20 декабря руководитель отделения Денис Рыжий.
«В рядах нашей армии в зоне СВО служат не только мужчины, но и прекрасная половина нашего общества. Медики 902-го полка бригады особого назначения прислали нам уникальные кадры, как они провожали своего товарища на выполнение боевых задач», — пояснил Рыжий.
В ОНФ отметили, что пожелания удачи и объятья женщин — фронтовая традиция. Друг друга они называют сестрами, поддерживают и ждут возвращения сослуживиц.
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