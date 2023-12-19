19 декабря 2023

Челябинские медики показали, как провожают «сестер» на выполнение боевых задач. Видео

Челябинские медики провожают «сестер» на боевые задания с объятьями
© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, красный крест, медсестра СВО
Каждый раз женщины провожают друг друга с пожеланиями удачи и объятьями Фото:

Челябинскому регисполкому «Народного фронта» (ОНФ) передали с зоны СВО кадры, на которых медики 902-го полка бригады особого назначения провожают свою сослуживицу на выполнение боевых задач. Об этом URA.RU сообщил 20 декабря руководитель отделения Денис Рыжий.

«В рядах нашей армии в зоне СВО служат не только мужчины, но и прекрасная половина нашего общества. Медики 902-го полка бригады особого назначения прислали нам уникальные кадры, как они провожали своего товарища на выполнение боевых задач», — пояснил Рыжий.

В ОНФ отметили, что пожелания удачи и объятья женщин — фронтовая традиция. Друг друга они называют сестрами, поддерживают и ждут возвращения сослуживиц.

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Челябинскому регисполкому «Народного фронта» (ОНФ) передали с зоны СВО кадры, на которых медики 902-го полка бригады особого назначения провожают свою сослуживицу на выполнение боевых задач. Об этом URA.RU сообщил 20 декабря руководитель отделения Денис Рыжий. «В рядах нашей армии в зоне СВО служат не только мужчины, но и прекрасная половина нашего общества. Медики 902-го полка бригады особого назначения прислали нам уникальные кадры, как они провожали своего товарища на выполнение боевых задач», — пояснил Рыжий. В ОНФ отметили, что пожелания удачи и объятья женщин — фронтовая традиция. Друг друга они называют сестрами, поддерживают и ждут возвращения сослуживиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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