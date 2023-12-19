Полиция ХМАО анонсировала в округе массовые проверки водителей с детьми

В ХМАО пройдут массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.
«Пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. Мероприятие проводится в рамках окружной акции „По зимней дороге — без ДТП“», — сообщили в ведомстве.
Акция пройдет 21 декабря во всех муниципалитетах округа. «Автоинспекторы проверят соответствие перевозки юных пассажиров установленным требованиям безопасности и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД провело спецоперации на дорогах в регионах России. В рамках борьбы с нарушителями Правил дорожного движения по всем городам страны прошли массовые проверки водителей.
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