19 декабря 2023

Полиция ХМАО анонсировала в округе массовые проверки водителей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок в машине. Челябинск, ребенок в машине, детское кресло, детская безопасность
Полиция проверит соблюдение правил перевозки детей Фото:

В ХМАО пройдут массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«Пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. Мероприятие проводится в рамках окружной акции „По зимней дороге — без ДТП“», — сообщили в ведомстве.

Акция пройдет 21 декабря во всех муниципалитетах округа. «Автоинспекторы проверят соответствие перевозки юных пассажиров установленным требованиям безопасности и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД провело спецоперации на дорогах в регионах России. В рамках борьбы с нарушителями Правил дорожного движения по всем городам страны прошли массовые проверки водителей.

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В ХМАО пройдут массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «Пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. Мероприятие проводится в рамках окружной акции „По зимней дороге — без ДТП“», — сообщили в ведомстве. Акция пройдет 21 декабря во всех муниципалитетах округа. «Автоинспекторы проверят соответствие перевозки юных пассажиров установленным требованиям безопасности и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД провело спецоперации на дорогах в регионах России. В рамках борьбы с нарушителями Правил дорожного движения по всем городам страны прошли массовые проверки водителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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