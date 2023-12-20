20 декабря 2023

Челябинцы поддержали запрет телефонов на учебе

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школьники, ученики, телефон в школе, уроки
Челябинцы согласны, что телефоны отвлекают учащихся от учебы Фото:

Почти треть работающих жителей Челябинска поддержали полный запрет на использование телефонов в школах во время уроков. Об этом URA.RU сообщили эксперты «Авито. Работа».

«Эксперты опросили более семи тысяч респондентов. Они выяснили, что почти треть (31%) челябинцев полагают, что отсутствие гаджетов положительно скажется на образовательном процессе в школах», — заявили в пресс-службе Avito.

Эксперты онлайн-платформы отмечают, что 19 декабря президент России подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. В ходе опроса выяснилось, что 23% работающих челябинцев также твердо уверены в негативном воздействии телефонов на образовательный процесс, а 46% считают, что телефоны, скорее всего, мешают обучению.

Помимо активных сторонников нового запрета (31%), еще 41% опрошенных из Челябинска в целом согласны с нововведением и считают, что оно поспособствует поддержанию дисциплины в школе. С новым законом согласны в большей степени сотрудники сферы образования и науки (74%). И лишь 27% из числа опрошенных заявили об отсутствии вреда от телефонов во время школьных уроков.

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Почти треть работающих жителей Челябинска поддержали полный запрет на использование телефонов в школах во время уроков. Об этом URA.RU сообщили эксперты «Авито. Работа». «Эксперты опросили более семи тысяч респондентов. Они выяснили, что почти треть (31%) челябинцев полагают, что отсутствие гаджетов положительно скажется на образовательном процессе в школах», — заявили в пресс-службе Avito. Эксперты онлайн-платформы отмечают, что 19 декабря президент России подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. В ходе опроса выяснилось, что 23% работающих челябинцев также твердо уверены в негативном воздействии телефонов на образовательный процесс, а 46% считают, что телефоны, скорее всего, мешают обучению. Помимо активных сторонников нового запрета (31%), еще 41% опрошенных из Челябинска в целом согласны с нововведением и считают, что оно поспособствует поддержанию дисциплины в школе. С новым законом согласны в большей степени сотрудники сферы образования и науки (74%). И лишь 27% из числа опрошенных заявили об отсутствии вреда от телефонов во время школьных уроков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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