Челябинцы поддержали запрет телефонов на учебе

Челябинцы согласны, что телефоны отвлекают учащихся от учебы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти треть работающих жителей Челябинска поддержали полный запрет на использование телефонов в школах во время уроков. Об этом URA.RU сообщили эксперты «Авито. Работа».

«Эксперты опросили более семи тысяч респондентов. Они выяснили, что почти треть (31%) челябинцев полагают, что отсутствие гаджетов положительно скажется на образовательном процессе в школах», — заявили в пресс-службе Avito.

Эксперты онлайн-платформы отмечают, что 19 декабря президент России подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. В ходе опроса выяснилось, что 23% работающих челябинцев также твердо уверены в негативном воздействии телефонов на образовательный процесс, а 46% считают, что телефоны, скорее всего, мешают обучению.

Помимо активных сторонников нового запрета (31%), еще 41% опрошенных из Челябинска в целом согласны с нововведением и считают, что оно поспособствует поддержанию дисциплины в школе. С новым законом согласны в большей степени сотрудники сферы образования и науки (74%). И лишь 27% из числа опрошенных заявили об отсутствии вреда от телефонов во время школьных уроков.