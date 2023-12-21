В ХМАО устроят спа-фестиваль в стиле славянских традиций

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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, ковш, банный веник, банный ковшик, черпак
В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль с баней, старорусскими играми и ярмаркой пельменей Фото:

Для жителей Ханты-Мансийска устроят спа-фестиваль в стиле славянских традиций с баней, русскими народными играми и ярмаркой пельменей. Фестиваль состоится 6 января 2024 года в рамках проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». Об этом URA.RU сообщила замдиректора «Центра молодежных проектов» Мария Петелина.

«Спа-фестиваль пройдет на территории арт-резиденции по улице, при этом различные активности организуют как внутри помещения, так и на свежем воздухе. На улице будут расположены мобильные бани и чан для купания. Члены местного клуба моржевания и закаливания „Белые медведи“ расскажут и покажут, как правильно обливаться», — рассказала Петелина.

Также посетителей научат лепить пельмени и играть в старорусские игры. «Повара проведут мастер-классы по лепке пельменей, а для активистов организуют игры в килу и турнир „Сибирский замес“», — добавила Петелина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе прошел фестиваль культуры народов Севера. На нем показали коллекцию этнических нарядов.

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Для жителей Ханты-Мансийска устроят спа-фестиваль в стиле славянских традиций с баней, русскими народными играми и ярмаркой пельменей. Фестиваль состоится 6 января 2024 года в рамках проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». Об этом URA.RU сообщила замдиректора «Центра молодежных проектов» Мария Петелина. «Спа-фестиваль пройдет на территории арт-резиденции по улице, при этом различные активности организуют как внутри помещения, так и на свежем воздухе. На улице будут расположены мобильные бани и чан для купания. Члены местного клуба моржевания и закаливания „Белые медведи“ расскажут и покажут, как правильно обливаться», — рассказала Петелина. Также посетителей научат лепить пельмени и играть в старорусские игры. «Повара проведут мастер-классы по лепке пельменей, а для активистов организуют игры в килу и турнир „Сибирский замес“», — добавила Петелина. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе прошел фестиваль культуры народов Севера. На нем показали коллекцию этнических нарядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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