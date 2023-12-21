В ХМАО устроят спа-фестиваль в стиле славянских традиций

21 декабря 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль с баней, старорусскими играми и ярмаркой пельменей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для жителей Ханты-Мансийска устроят спа-фестиваль в стиле славянских традиций с баней, русскими народными играми и ярмаркой пельменей. Фестиваль состоится 6 января 2024 года в рамках проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». Об этом URA.RU сообщила замдиректора «Центра молодежных проектов» Мария Петелина.



«Спа-фестиваль пройдет на территории арт-резиденции по улице, при этом различные активности организуют как внутри помещения, так и на свежем воздухе. На улице будут расположены мобильные бани и чан для купания. Члены местного клуба моржевания и закаливания „Белые медведи“ расскажут и покажут, как правильно обливаться», — рассказала Петелина.



Также посетителей научат лепить пельмени и играть в старорусские игры. «Повара проведут мастер-классы по лепке пельменей, а для активистов организуют игры в килу и турнир „Сибирский замес“», — добавила Петелина.



Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе прошел фестиваль культуры народов Севера. На нем показали коллекцию этнических нарядов.

Для жителей Ханты-Мансийска устроят спа-фестиваль в стиле славянских традиций с баней, русскими народными играми и ярмаркой пельменей. Фестиваль состоится 6 января 2024 года в рамках проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». Об этом URA.RU сообщила замдиректора «Центра молодежных проектов» Мария Петелина. «Спа-фестиваль пройдет на территории арт-резиденции по улице, при этом различные активности организуют как внутри помещения, так и на свежем воздухе. На улице будут расположены мобильные бани и чан для купания. Члены местного клуба моржевания и закаливания „Белые медведи“ расскажут и покажут, как правильно обливаться», — рассказала Петелина. Также посетителей научат лепить пельмени и играть в старорусские игры. «Повара проведут мастер-классы по лепке пельменей, а для активистов организуют игры в килу и турнир „Сибирский замес“», — добавила Петелина. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе прошел фестиваль культуры народов Севера. На нем показали коллекцию этнических нарядов.