В Екатеринбурге с середины декабря не могут найти мужчину

В Екатеринбурге пропал 36-летний Дмитрий Корепанов. С 16 декабря 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».
«Пропал человек! Корепанов Дмитрий Вячеславович, 36 лет. Дата пропажи: 16.12.2023 года. Место пропажи: Свердловская область, Екатеринбург, район Ленинский <…> Рост: 170 см. Телосложение: среднее. Цвет глаз: карий. Цвет волос: темно-русый, с сединой. На момент пропажи был одет: штаны спортивные тëмно-синие, худи, куртка тëмно-синего цвета, кроссовки белого цвета, шапка тëмно-синего цвета», — написали волонтеры в группе «ВКонтакте».
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 5 по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, в ведомстве просят обращаться по телефону 8(343)3564205 либо 102 (02). Также информацией можно поделиться по телефону горячей линии 8(900)440220 или по номеру координатора 8(952)1303370 (Надежда).
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