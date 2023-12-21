Мошенник обманул челябинскую фанатку, выдавая себя за «звезду»

22 декабря 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Мужчина представился иностранным певцом, фанаткой которого была потерпевшая Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительницу Верхнего Уфалея Челябинской области восемь месяцев обманывал мошенник под видом иностранного певца. Женщина перевела ему более 40 тысяч рублей в качестве «фанатских сборов» и подарка к Новому году, сообщили 22 декабря URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «За восемь месяцев фанатка из Верхнего Уфалея перевела мошеннику, выдававшего себя за ее кумира, более 40 тысяч рублей. Они познакомили в социальных сетях, после чего продолжили общение в одном из популярных мессенджеров. Мужчина с потерпевшей денег не просил, но были фанатские сборы, которые женщина оплачивала», — уточнили в пресс-службе. О том, что 31-летнюю фанатку обманули, она поняла, когда решила сделать кумиру новогодний подарок. Но мужчина заявил, что никакого денежного перевода не получал. Сотрудники полиции напомнили, что не следует переводить средства неизвестным, даже если они представляются кем-то знакомым.

Жительницу Верхнего Уфалея Челябинской области восемь месяцев обманывал мошенник под видом иностранного певца. Женщина перевела ему более 40 тысяч рублей в качестве «фанатских сборов» и подарка к Новому году, сообщили 22 декабря URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «За восемь месяцев фанатка из Верхнего Уфалея перевела мошеннику, выдававшего себя за ее кумира, более 40 тысяч рублей. Они познакомили в социальных сетях, после чего продолжили общение в одном из популярных мессенджеров. Мужчина с потерпевшей денег не просил, но были фанатские сборы, которые женщина оплачивала», — уточнили в пресс-службе. О том, что 31-летнюю фанатку обманули, она поняла, когда решила сделать кумиру новогодний подарок. Но мужчина заявил, что никакого денежного перевода не получал. Сотрудники полиции напомнили, что не следует переводить средства неизвестным, даже если они представляются кем-то знакомым.