Запрет на салюты в ХМАО будет введен только в некоторых городах

В Сургутском районе и Нефтеюганске запретили пускать салюты. В этих районах ХМАО введен противопожарный режим, в остальных районах мэрия самостоятельно принимает решение по ограничению запуска пиротехники, согласно федеральному закону №69, статьи 30.
«В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим», — гласит закон. Такие меры уже ввели власти Сургутского района и Нефтеюганска.
В остальных районах ХМАО запрет пока не введен. В некоторых городах мэрии обратились к жителям с просьбой воздержаться от праздничных фейерверков, но противопожарный режим не вводили.
МЧС ХМАО рекомендовала главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни. При этом о запрете использования пиротехнических изделий речи не идет.
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