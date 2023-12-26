26 декабря 2023

Запрет на салюты в ХМАО будет введен только в некоторых городах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фейерверк. Екатеринбург, салют, городской пруд, праздник, фейерверк, екатеринбург 300
Не во всех районах ХМАО запретят салюты Фото:

В Сургутском районе и Нефтеюганске запретили пускать салюты. В этих районах ХМАО введен противопожарный режим, в остальных районах мэрия самостоятельно принимает решение по ограничению запуска пиротехники, согласно федеральному закону №69, статьи 30.

«В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим», — гласит закон. Такие меры уже ввели власти Сургутского района и Нефтеюганска.

В остальных районах ХМАО запрет пока не введен. В некоторых городах мэрии обратились к жителям с просьбой воздержаться от праздничных фейерверков, но противопожарный режим не вводили.

МЧС ХМАО рекомендовала главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни. При этом о запрете использования пиротехнических изделий речи не идет.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском районе и Нефтеюганске запретили пускать салюты. В этих районах ХМАО введен противопожарный режим, в остальных районах мэрия самостоятельно принимает решение по ограничению запуска пиротехники, согласно федеральному закону №69, статьи 30. «В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим», — гласит закон. Такие меры уже ввели власти Сургутского района и Нефтеюганска. В остальных районах ХМАО запрет пока не введен. В некоторых городах мэрии обратились к жителям с просьбой воздержаться от праздничных фейерверков, но противопожарный режим не вводили. МЧС ХМАО рекомендовала главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни. При этом о запрете использования пиротехнических изделий речи не идет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...