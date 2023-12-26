В Абхазии проходит акция протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде

Госдачу в Пицунде планируют отдать России (архивное фото)
В Абхазии выступили против передачи госдачи в Пицунде в собственность РФ. Митинг устроила оппозиция, пишут журналисты.
«Оппозиция в Абхазии устроила митинг против передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России», — передает ТАСС. Парламент республики планирует рассмотреть вопрос о ратификации соглашения о передачи объекта 27 декабря.
Уточняется, что ратификация нужна для устранения технической ошибки в соглашении. Согласно документу, России безвозмездно планируется отдать имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.