В Абхазии проходит акция протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде

27 декабря 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

Госдачу в Пицунде планируют отдать России (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Абхазии выступили против передачи госдачи в Пицунде в собственность РФ. Митинг устроила оппозиция, пишут журналисты. «Оппозиция в Абхазии устроила митинг против передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России», — передает ТАСС. Парламент республики планирует рассмотреть вопрос о ратификации соглашения о передачи объекта 27 декабря. Уточняется, что ратификация нужна для устранения технической ошибки в соглашении. Согласно документу, России безвозмездно планируется отдать имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га.

В Абхазии выступили против передачи госдачи в Пицунде в собственность РФ. Митинг устроила оппозиция, пишут журналисты. «Оппозиция в Абхазии устроила митинг против передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России», — передает ТАСС. Парламент республики планирует рассмотреть вопрос о ратификации соглашения о передачи объекта 27 декабря. Уточняется, что ратификация нужна для устранения технической ошибки в соглашении. Согласно документу, России безвозмездно планируется отдать имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га.