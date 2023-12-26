26 декабря 2023

В Абхазии проходит акция протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде

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Дачные участки. Курган, коттедж, дача, загородный дом
Госдачу в Пицунде планируют отдать России (архивное фото) Фото:

В Абхазии выступили против передачи госдачи в Пицунде в собственность РФ. Митинг устроила оппозиция, пишут журналисты.

«Оппозиция в Абхазии устроила митинг против передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России», — передает ТАСС. Парламент республики планирует рассмотреть вопрос о ратификации соглашения о передачи объекта 27 декабря.

Уточняется, что ратификация нужна для устранения технической ошибки в соглашении. Согласно документу, России безвозмездно планируется отдать имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га.

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В Абхазии выступили против передачи госдачи в Пицунде в собственность РФ. Митинг устроила оппозиция, пишут журналисты. «Оппозиция в Абхазии устроила митинг против передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России», — передает ТАСС. Парламент республики планирует рассмотреть вопрос о ратификации соглашения о передачи объекта 27 декабря. Уточняется, что ратификация нужна для устранения технической ошибки в соглашении. Согласно документу, России безвозмездно планируется отдать имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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