После прошедшего сильного снегопада в аэропорту Кольцово начали задерживать рейсы. Об этом свидетельствует данные онлайн-табло.
В настоящий момент отложены четыре рейса: до Нарьяна-Мара, Москвы, Урая и Санкт-Петербурга. URA.RU направило запрос в пресс-службу Кольцово. Там пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.
Вчера, 26 декабря, Екатеринбург встал в 11-балльные пробки, агрегаторы такси взвинтили цены, а в аэропорту Кольцово переносили рейсы. Власти вывели на дороги 232 снегоуборочные машины и 405 рабочих, однако справиться с таким объемом к утру 27 декабря не удалось. Как заявил синоптик Алексей Пулин, за вчерашний день в Екатеринбурге выпал 21 миллиметр снега. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года.
Дополнено в 10:25. По словам пресс-службы Кольцово, все службы аэропорта работают штатно. «Аэродромная служба продолжает устранять последствия продолжительного снегопада: в аэропорту работает 16 единиц специализированной техники. Задержек из-за метеоусловий нет. На данный момент из-за позднего прибытия самолетов более, чем на два часа задерживаются три рейса — в Нарьян-Мар, Урай и Дубай», — уточнили представители Кольцово.
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