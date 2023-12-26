В Кольцово на фоне аномального снегопада задерживают рейсы. Скрин

27 декабря 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Задержки рейсов были вчера и продолжаются сегодня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После прошедшего сильного снегопада в аэропорту Кольцово начали задерживать рейсы. Об этом свидетельствует данные онлайн-табло. В настоящий момент отложены четыре рейса: до Нарьяна-Мара, Москвы, Урая и Санкт-Петербурга. URA.RU направило запрос в пресс-службу Кольцово. Там пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже. Вчера, 26 декабря, Екатеринбург встал в 11-балльные пробки, агрегаторы такси взвинтили цены, а в аэропорту Кольцово переносили рейсы. Власти вывели на дороги 232 снегоуборочные машины и 405 рабочих, однако справиться с таким объемом к утру 27 декабря не удалось. Как заявил синоптик Алексей Пулин, за вчерашний день в Екатеринбурге выпал 21 миллиметр снега. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года. Дополнено в 10:25. По словам пресс-службы Кольцово, все службы аэропорта работают штатно. «Аэродромная служба продолжает устранять последствия продолжительного снегопада: в аэропорту работает 16 единиц специализированной техники. Задержек из-за метеоусловий нет. На данный момент из-за позднего прибытия самолетов более, чем на два часа задерживаются три рейса — в Нарьян-Мар, Урай и Дубай», — уточнили представители Кольцово. Скриншот с онлайн-табло аэропорта Кольцово

После прошедшего сильного снегопада в аэропорту Кольцово начали задерживать рейсы. Об этом свидетельствует данные онлайн-табло. В настоящий момент отложены четыре рейса: до Нарьяна-Мара, Москвы, Урая и Санкт-Петербурга. URA.RU направило запрос в пресс-службу Кольцово. Там пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже. Вчера, 26 декабря, Екатеринбург встал в 11-балльные пробки, агрегаторы такси взвинтили цены, а в аэропорту Кольцово переносили рейсы. Власти вывели на дороги 232 снегоуборочные машины и 405 рабочих, однако справиться с таким объемом к утру 27 декабря не удалось. Как заявил синоптик Алексей Пулин, за вчерашний день в Екатеринбурге выпал 21 миллиметр снега. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года. Дополнено в 10:25. По словам пресс-службы Кольцово, все службы аэропорта работают штатно. «Аэродромная служба продолжает устранять последствия продолжительного снегопада: в аэропорту работает 16 единиц специализированной техники. Задержек из-за метеоусловий нет. На данный момент из-за позднего прибытия самолетов более, чем на два часа задерживаются три рейса — в Нарьян-Мар, Урай и Дубай», — уточнили представители Кольцово.