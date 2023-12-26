В ХМАО мошенники рассылают письма на электронные почты под видом налоговой

В ХМАО мошенники рассылают письма на электронные почты местным жителям под видом налоговой. Об этом сообщил подписчик в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».
«Я впервые с этим столкнулась. Суть мошенничества такова: на эл. почту приходит уведомление от paygibdd о начислении пеней по неуплаченным имущественным налогам со ссылкой на оплату. Будьте внимательны!», — сообщает автор поста в сообществе.
К посту автор прикрепила скриншот письма с эмблемой Федеральной налоговой службы. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что в полицию не поступали сообщения о данном виде мошенничества. Агентство отправило запрос в УФНС по ХМАО, на момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мошенники прикинулись главой Советского района Евгением Буренковым. Они отправляли на почту подведомственных учреждений приказы от его имени с указанием перевести деньги на неизвестный счет.
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