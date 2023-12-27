Шнуров написал песню о «голой» вечеринке Ивлеевой

28 декабря 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

В песне Сергей Шнуров высмеивает «голую» вечеринку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Группа «Ленинград» Сергея Шнурова написала песню о «голой» вечеринке, организованной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. В тексте высмеяно мероприятие, на котором собрались российские звезды. «Голые — теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», — говорится в тексте песни группы «Ленинград». В московском клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка со звездами, организатором которой стала Ивлеева. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники мероприятия могут исправиться. Гости вечеринки принесли публичные извинения. Позже ФНС организовала проверку по делу о неуплате налогов в отношении Ивлеевой. Теперь телеведущей грозит пять лет тюрьмы. Звездные юристы и социологи заступились за блогера.

Группа «Ленинград» Сергея Шнурова написала песню о «голой» вечеринке, организованной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. В тексте высмеяно мероприятие, на котором собрались российские звезды. «Голые — теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», — говорится в тексте песни группы «Ленинград». В московском клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка со звездами, организатором которой стала Ивлеева. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники мероприятия могут исправиться. Гости вечеринки принесли публичные извинения. Позже ФНС организовала проверку по делу о неуплате налогов в отношении Ивлеевой. Теперь телеведущей грозит пять лет тюрьмы. Звездные юристы и социологи заступились за блогера.