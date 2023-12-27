Шнуров написал песню о «голой» вечеринке Ивлеевой

Группа «Ленинград» Сергея Шнурова написала песню о «голой» вечеринке, организованной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. В тексте высмеяно мероприятие, на котором собрались российские звезды.
«Голые — теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», — говорится в тексте песни группы «Ленинград».
В московском клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка со звездами, организатором которой стала Ивлеева. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники мероприятия могут исправиться.
Гости вечеринки принесли публичные извинения. Позже ФНС организовала проверку по делу о неуплате налогов в отношении Ивлеевой. Теперь телеведущей грозит пять лет тюрьмы. Звездные юристы и социологи заступились за блогера.
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