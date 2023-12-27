27 декабря 2023

Шнуров написал песню о «голой» вечеринке Ивлеевой

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
В песне Сергей Шнуров высмеивает «голую» вечеринку Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Группа «Ленинград» Сергея Шнурова написала песню о «голой» вечеринке, организованной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. В тексте высмеяно мероприятие, на котором собрались российские звезды.

«Голые — теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», — говорится в тексте песни группы «Ленинград».

В московском клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка со звездами, организатором которой стала Ивлеева. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники мероприятия могут исправиться.

Гости вечеринки принесли публичные извинения. Позже ФНС организовала проверку по делу о неуплате налогов в отношении Ивлеевой. Теперь телеведущей грозит пять лет тюрьмы. Звездные юристы и социологи заступились за блогера.

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Группа «Ленинград» Сергея Шнурова написала песню о «голой» вечеринке, организованной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. В тексте высмеяно мероприятие, на котором собрались российские звезды. «Голые — теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», — говорится в тексте песни группы «Ленинград». В московском клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка со звездами, организатором которой стала Ивлеева. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники мероприятия могут исправиться. Гости вечеринки принесли публичные извинения. Позже ФНС организовала проверку по делу о неуплате налогов в отношении Ивлеевой. Теперь телеведущей грозит пять лет тюрьмы. Звездные юристы и социологи заступились за блогера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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