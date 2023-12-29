Генерал ВСУ Кривонос: РФ поразила одно из мощнейших предприятий Украины

29 декабря 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Россия поразила украинское предприятие, считающееся крупнейшим, заявил Сергей Кривонос Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недавние российские ракетные удары поразили «одно из мощнейших предприятий» Украины. Об этом заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос. «Как раз туда [на украинское предприятие] и прилетело. Это совпадение? <…> Это просто безобразие», — уточнил Сергей Кривонос в интервью украинскому youtube-каналу «Прямой». Он отметил, что незадолго до этого на украинских государственных сайтах была опубликована информация о контрактах крупнейшего украинского предприятия. В Минобороны РФ сообщали, что за неделю по военным и промышленным объектам Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар. До этого на Украине сообщали о массированной атаке по стране со стороны РФ. Ряд западных СМИ писали, что на Украине хотят сократить западную поддержку, чтобы возобновить собственную промышленность. Армия РФ начала новую фазу наступления, передает «Национальная служба новостей». Главком ВСУ Валерий Залужный также подтверждал взрывы на ВПК, сообщает телеканал 360.

Недавние российские ракетные удары поразили «одно из мощнейших предприятий» Украины. Об этом заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос. «Как раз туда [на украинское предприятие] и прилетело. Это совпадение? <…> Это просто безобразие», — уточнил Сергей Кривонос в интервью украинскому youtube-каналу «Прямой». Он отметил, что незадолго до этого на украинских государственных сайтах была опубликована информация о контрактах крупнейшего украинского предприятия. В Минобороны РФ сообщали, что за неделю по военным и промышленным объектам Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар. До этого на Украине сообщали о массированной атаке по стране со стороны РФ. Ряд западных СМИ писали, что на Украине хотят сократить западную поддержку, чтобы возобновить собственную промышленность. Армия РФ начала новую фазу наступления, передает «Национальная служба новостей». Главком ВСУ Валерий Залужный также подтверждал взрывы на ВПК, сообщает телеканал 360.