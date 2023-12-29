В екатеринбургском ТЦ «Яблоко» мужчину ударили ножом

29 декабря 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Пострадавший от удара ножом мужчина госпитализирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ТЦ «Яблоко» вечером 29 декабря мужчину ударили ножом. На месте работает полиция и следователи, сообщили URA.RU в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «На место незамедлительно выехали наряды комплексных сил полиции, следственно-оперативная группа, а также руководители территориального ОВД», — рассказали в ведомстве. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, опрашивает очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения. Пострадавший мужчина госпитализирован. Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ТЦ «Яблоко» вечером 29 декабря мужчину ударили ножом. На месте работает полиция и следователи, сообщили URA.RU в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «На место незамедлительно выехали наряды комплексных сил полиции, следственно-оперативная группа, а также руководители территориального ОВД», — рассказали в ведомстве. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, опрашивает очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения. Пострадавший мужчина госпитализирован. Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.