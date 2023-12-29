В екатеринбургском ТЦ «Яблоко» мужчину ударили ножом

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Пострадавший от удара ножом мужчина госпитализирован Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ТЦ «Яблоко» вечером 29 декабря мужчину ударили ножом. На месте работает полиция и следователи, сообщили URA.RU в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«На место незамедлительно выехали наряды комплексных сил полиции, следственно-оперативная группа, а также руководители территориального ОВД», — рассказали в ведомстве. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, опрашивает очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения.

Пострадавший мужчина госпитализирован. Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ТЦ «Яблоко» вечером 29 декабря мужчину ударили ножом. На месте работает полиция и следователи, сообщили URA.RU в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «На место незамедлительно выехали наряды комплексных сил полиции, следственно-оперативная группа, а также руководители территориального ОВД», — рассказали в ведомстве. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, опрашивает очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения. Пострадавший мужчина госпитализирован. Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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