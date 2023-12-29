В Челябинске отменили рейс авиакомпании, самолет которой приземлился в сугроб

В аэропорту Челябинска отменили вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Информация об этом указана на табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 26 декабря самолет этой компании приземлился в сугроб.
«Отменен рейс Челябинск — Москва авиакомпании „Аэрофлот“ 30 декабря в 20:10», — указано на онлайн-табло челябинского аэропорта. Рейс должен был проходить на самолете Airbus А321.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения.
26 декабря самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Челябинска после приземления уперся в сугроб. Для вызволения техники потребовался тягач. 26 декабря в Челябинской области выпало 130 процентов от месячной нормы осадков, сообщили в пресс-центре Уральского управления по гидрометеорологии. В аэропорту Челябинска не обеспечили достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате самолет проскользил и уперся в сугроб, сообщил telegram-канал «РБК». В пресс-службе аэропорта заявили, что сотрудники постоянно проводили расчистку и обработку от снега взлетно-посадочных полос.
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