В Челябинске отменили рейс авиакомпании, самолет которой приземлился в сугроб

В Челябинске отменили рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву

30 декабря 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

26 декабря самолет «Аэрофлота» в Челябинске» приземлился в сугроб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска отменили вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Информация об этом указана на табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 26 декабря самолет этой компании приземлился в сугроб. «Отменен рейс Челябинск — Москва авиакомпании „Аэрофлот“ 30 декабря в 20:10», — указано на онлайн-табло челябинского аэропорта. Рейс должен был проходить на самолете Airbus А321. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения. 26 декабря самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Челябинска после приземления уперся в сугроб. Для вызволения техники потребовался тягач. 26 декабря в Челябинской области выпало 130 процентов от месячной нормы осадков, сообщили в пресс-центре Уральского управления по гидрометеорологии. В аэропорту Челябинска не обеспечили достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате самолет проскользил и уперся в сугроб, сообщил telegram-канал «РБК». В пресс-службе аэропорта заявили, что сотрудники постоянно проводили расчистку и обработку от снега взлетно-посадочных полос. Рейс на 20:10 в Москву из Челябинска отменен Скрин с сайта аэропорта имени Игоря Курчатова

В аэропорту Челябинска отменили вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Информация об этом указана на табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 26 декабря самолет этой компании приземлился в сугроб. «Отменен рейс Челябинск — Москва авиакомпании „Аэрофлот“ 30 декабря в 20:10», — указано на онлайн-табло челябинского аэропорта. Рейс должен был проходить на самолете Airbus А321. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения. 26 декабря самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Челябинска после приземления уперся в сугроб. Для вызволения техники потребовался тягач. 26 декабря в Челябинской области выпало 130 процентов от месячной нормы осадков, сообщили в пресс-центре Уральского управления по гидрометеорологии. В аэропорту Челябинска не обеспечили достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате самолет проскользил и уперся в сугроб, сообщил telegram-канал «РБК». В пресс-службе аэропорта заявили, что сотрудники постоянно проводили расчистку и обработку от снега взлетно-посадочных полос.