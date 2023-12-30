Звездный стилист рассказал, в чем встречать Новый год

Стилист Лисовец: Новый год можно встречать в кожаных и блестящих вещах

31 декабря 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

На новогодний праздник можно надеть любой костюм — от мини-юбки до костюма Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Новый год можно встретить в блестящих и кожаных нарядах. Стоит отбросить указания стилистов и одеться на праздник так, как хочется. Из цветов можно выбрать красный, зеленый и черный. Об этом сообщил стилист и телеведущий Влад Лисовец. «Первое, на что стоит ориентироваться, — на свое желание. Отбросьте все указания стилистов, астрологов. Руководствуйтесь тем, что есть у вас в гардеробе, а также своим финансовым достатком. Если все-таки у вас есть возможность купить красивый наряд <…>, то подойдет любой вариант», — передает « Газета.Ru» слова Лисовца. Он добавил, что можно надеть любой наряд, будь то платье, мини-юбка или костюм. По словам стилиста, на данный момент в моде элегантность и блеск. Из цветов можно выбрать пыльно-розовый, красный, фисташковый и черный. Также в тренде кожаные вещи. Кроме того, Лисовец напомнил, что год Зеленого Деревянного дракона можно встречать в одежде зеленых оттенков. Ранее Лисовец заявил, что в новогоднюю ночь стоит отказаться от платьев-футляров длиной до колена. В них будет сложно определить индивидуальные черты женщины. Также гладко зализанные волосы плохо сочетаются с праздничной атмосферой. Лучше выбрать более «живую» укладку.

Новый год можно встретить в блестящих и кожаных нарядах. Стоит отбросить указания стилистов и одеться на праздник так, как хочется. Из цветов можно выбрать красный, зеленый и черный. Об этом сообщил стилист и телеведущий Влад Лисовец. «Первое, на что стоит ориентироваться, — на свое желание. Отбросьте все указания стилистов, астрологов. Руководствуйтесь тем, что есть у вас в гардеробе, а также своим финансовым достатком. Если все-таки у вас есть возможность купить красивый наряд <…>, то подойдет любой вариант», — передает «Газета.Ru» слова Лисовца. Он добавил, что можно надеть любой наряд, будь то платье, мини-юбка или костюм. По словам стилиста, на данный момент в моде элегантность и блеск. Из цветов можно выбрать пыльно-розовый, красный, фисташковый и черный. Также в тренде кожаные вещи. Кроме того, Лисовец напомнил, что год Зеленого Деревянного дракона можно встречать в одежде зеленых оттенков. Ранее Лисовец заявил, что в новогоднюю ночь стоит отказаться от платьев-футляров длиной до колена. В них будет сложно определить индивидуальные черты женщины. Также гладко зализанные волосы плохо сочетаются с праздничной атмосферой. Лучше выбрать более «живую» укладку.