30 декабря 2023

Звездный стилист рассказал, в чем встречать Новый год

Стилист Лисовец: Новый год можно встречать в кожаных и блестящих вещах
© Служба новостей «URA.RU»
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Яна и "Шопинг налегке". Екатеринбург, коридор, платье, девушка в красном
На новогодний праздник можно надеть любой костюм — от мини-юбки до костюма Фото:

Новый год можно встретить в блестящих и кожаных нарядах. Стоит отбросить указания стилистов и одеться на праздник так, как хочется. Из цветов можно выбрать красный, зеленый и черный. Об этом сообщил стилист и телеведущий Влад Лисовец.

«Первое, на что стоит ориентироваться, — на свое желание. Отбросьте все указания стилистов, астрологов. Руководствуйтесь тем, что есть у вас в гардеробе, а также своим финансовым достатком. Если все-таки у вас есть возможность купить красивый наряд <…>, то подойдет любой вариант», — передает «Газета.Ru» слова Лисовца. Он добавил, что можно надеть любой наряд, будь то платье, мини-юбка или костюм.

По словам стилиста, на данный момент в моде элегантность и блеск. Из цветов можно выбрать пыльно-розовый, красный, фисташковый и черный. Также в тренде кожаные вещи. Кроме того, Лисовец напомнил, что год Зеленого Деревянного дракона можно встречать в одежде зеленых оттенков.

Ранее Лисовец заявил, что в новогоднюю ночь стоит отказаться от платьев-футляров длиной до колена. В них будет сложно определить индивидуальные черты женщины. Также гладко зализанные волосы плохо сочетаются с праздничной атмосферой. Лучше выбрать более «живую» укладку.

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Новый год можно встретить в блестящих и кожаных нарядах. Стоит отбросить указания стилистов и одеться на праздник так, как хочется. Из цветов можно выбрать красный, зеленый и черный. Об этом сообщил стилист и телеведущий Влад Лисовец. «Первое, на что стоит ориентироваться, — на свое желание. Отбросьте все указания стилистов, астрологов. Руководствуйтесь тем, что есть у вас в гардеробе, а также своим финансовым достатком. Если все-таки у вас есть возможность купить красивый наряд <…>, то подойдет любой вариант», — передает «Газета.Ru» слова Лисовца. Он добавил, что можно надеть любой наряд, будь то платье, мини-юбка или костюм. По словам стилиста, на данный момент в моде элегантность и блеск. Из цветов можно выбрать пыльно-розовый, красный, фисташковый и черный. Также в тренде кожаные вещи. Кроме того, Лисовец напомнил, что год Зеленого Деревянного дракона можно встречать в одежде зеленых оттенков. Ранее Лисовец заявил, что в новогоднюю ночь стоит отказаться от платьев-футляров длиной до колена. В них будет сложно определить индивидуальные черты женщины. Также гладко зализанные волосы плохо сочетаются с праздничной атмосферой. Лучше выбрать более «живую» укладку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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