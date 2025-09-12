Экс-сотрудник Пентагона обвинил Украину в падении БПЛА в Польше

Американский специалист в сфере обороны и безопасности, бывший замглавы Пентагона Стивен Брайен, ведущий блога Weapons & Strategy на платформе Substrack, сообщил, что беспилотники, упавшие в Польше, находились под управлением Украины. Он охарактеризовал произошедшее как провокацию, цель которой — добиться увеличения поставок вооружения со стороны НАТО.
«Полагаю, что украинцы взяли контроль над одним или несколькими БПЛА и направили их в Польшу. И меня к такому выводу подталкивают несколько соображений: ни одна из зон, где оказались дроны, не представляет минимальный интерес со стратегической точки зрения; перехватить контроль за БПЛА — прекрасный способ организовать провокацию», — сказал эксперт. Его слова приводит портал InsideOver.
Он подчеркнул, что управление подобными аппаратами, изображения которых опубликовали польские СМИ, может быть сравнительно легко перехвачено. Также Брайен выразил сомнения относительно официальных заявлений властей Варшавы, которые до сих пор не предоставили убедительных доказательств и информации о точном количестве задействованных БПЛА. По его словам, целью подобных действий могла быть попытка создать предлог для получения дополнительной военной и финансовой поддержки от стран НАТО.
Утром 10 сентября представители оперативного командования вооруженных сил Польши сообщили об уничтожении нескольких объектов, классифицированных как дроны, нарушивших воздушное пространство страны. Как заявил премьер-министр Дональд Туск, ночью было зафиксировано 19 случаев нарушения воздушных границ. В связи с инцидентом по инициативе Варшавы НАТО провело консультации между государствами-членами альянса.
По информации от Минобороны России, в ночь с 9 на 10 сентября ВС РФ нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, расположенным в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Цели на территории Польши не предусматривались. Как отметили в ведомстве, дальность полета российских беспилотников, ударивших по ВПК, не превышает 700 километров. Российская сторона также выразила готовность провести консультации с Польшей по данному вопросу.
