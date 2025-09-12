Назначен новый командир проблемной бригады ВСУ

Новым командиром 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ стал подполковник Сейдамет Османов. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«По нашим данным, заменит (Дениса) Билыка во главе остатков 115-й бригады подполковник Османов Сейдамет Османович», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Османов ранее служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, которая в 2022 году массово сдалась в плен в Мариуполе. После этого бригада фактически прекратила свое существование.
Османов назначен на должность командира 115-й бригады вместо Дениса Билыка. Предыдущий командир был снят с должности из-за высоких потерь и значительных проблем на фронте, особенно на участке Боровская Андреевка — Зеленый Гай.
