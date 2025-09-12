Назначен новый командир проблемной бригады ВСУ

Комбригом 115-й бригады ВСУ стал подполковник Османов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Османов назначен на должность командира 115-й бригады вместо Дениса Билыка
Османов назначен на должность командира 115-й бригады вместо Дениса Билыка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новым командиром 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ стал подполковник Сейдамет Османов. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«По нашим данным, заменит (Дениса) Билыка во главе остатков 115-й бригады подполковник Османов Сейдамет Османович», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Османов ранее служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, которая в 2022 году массово сдалась в плен в Мариуполе. После этого бригада фактически прекратила свое существование.

Османов назначен на должность командира 115-й бригады вместо Дениса Билыка. Предыдущий командир был снят с должности из-за высоких потерь и значительных проблем на фронте, особенно на участке Боровская Андреевка — Зеленый Гай.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым командиром 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ стал подполковник Сейдамет Османов. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «По нашим данным, заменит (Дениса) Билыка во главе остатков 115-й бригады подполковник Османов Сейдамет Османович», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Османов ранее служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, которая в 2022 году массово сдалась в плен в Мариуполе. После этого бригада фактически прекратила свое существование. Османов назначен на должность командира 115-й бригады вместо Дениса Билыка. Предыдущий командир был снят с должности из-за высоких потерь и значительных проблем на фронте, особенно на участке Боровская Андреевка — Зеленый Гай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...