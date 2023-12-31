31 декабря 2023
30 декабря 2023

Метеорологи назвали 2023 год самым теплым в Перми

ГИС Центр ПГНИУ: в Перми 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, аллергия, зеленые листья, весна в городе, полиноз
Весна-2023 дала свой вклад в погодный рекорд Фото:

Прошедший 2023 год стал самым теплым в Перми за всю историю наблюдений, сообщают метеорологи. По данным ГИС центра Пермского университета, среднегодовая температура воздуха в городе составила +4,6 градуса.

«Со среднегодовой температурой воздуха +4,6 градуса 2023 год в Перми стал самым теплым за всю историю наблюдений. Причем, если предыдущие аномально теплые годы (1995, 2008, 2020 — прим. URA.RU) оказались такими за счет зимнего сезона, то 2023 год — за счет весны и осени», — сообщает ГИС центр в telegram-канле.

Рекордно высокую среднегодовую температуру обеспечили март, май, сентябрь и ноябрь, которые были теплее нормы на 3,5-4 градуса. Но главный температурный рекорд был установлен 11 июля (+37,5) и стал новым историческим максимумом для метеостанции Перми.

Минувший год также отметился мощными засухами — всего выпало 475 мм осадков, что составляет 72% от нормы. Прошедший 2023 год стал самым сухим с 2005 года и занял второе место по сухости за последние 40 лет. «Если же сравнить с климатической нормой по количеству осадков, то такого сухого года в Перми не было с 1981 года», — отмечают эксперты.

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Прошедший 2023 год стал самым теплым в Перми за всю историю наблюдений, сообщают метеорологи. По данным ГИС центра Пермского университета, среднегодовая температура воздуха в городе составила +4,6 градуса. «Со среднегодовой температурой воздуха +4,6 градуса 2023 год в Перми стал самым теплым за всю историю наблюдений. Причем, если предыдущие аномально теплые годы (1995, 2008, 2020 — прим. URA.RU) оказались такими за счет зимнего сезона, то 2023 год — за счет весны и осени», — сообщает ГИС центр в telegram-канле. Рекордно высокую среднегодовую температуру обеспечили март, май, сентябрь и ноябрь, которые были теплее нормы на 3,5-4 градуса. Но главный температурный рекорд был установлен 11 июля (+37,5) и стал новым историческим максимумом для метеостанции Перми. Минувший год также отметился мощными засухами — всего выпало 475 мм осадков, что составляет 72% от нормы. Прошедший 2023 год стал самым сухим с 2005 года и занял второе место по сухости за последние 40 лет. «Если же сравнить с климатической нормой по количеству осадков, то такого сухого года в Перми не было с 1981 года», — отмечают эксперты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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