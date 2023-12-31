Челябинец погиб на пожаре в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь оказалась хлопотной для челябинских пожарных
Неизвестный мужчина погиб при пожаре, случившемся в Новый год в Челябинске. Об этом сообщили 1 января в ГУ МЧС по региону.
«На улице Воровского, 23б, загорелись вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. На пожаре погиб мужчина, который отравился продуктами горения. В ходе тушения возгорания звеньями газодымозащитной службы спасены 12 человек, в том числе трое детей», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Еще семь человек покинули дом самостоятельно, до прибытия пожарных. Личность погибшего устанавливается. Причины возгорания предстоит установить специалистам отделения дознания.
Пожар превратил в трагедию праздник жителей дома на улице Воровского
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