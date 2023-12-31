31 декабря 2023
30 декабря 2023

Челябинец погиб на пожаре в новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в поселке "Кадровик", Копейск, пожарная машина
Новогодняя ночь оказалась хлопотной для челябинских пожарных Фото:

Неизвестный мужчина погиб при пожаре, случившемся в Новый год в Челябинске. Об этом сообщили 1 января в ГУ МЧС по региону.

«На улице Воровского, 23б, загорелись вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. На пожаре погиб мужчина, который отравился продуктами горения. В ходе тушения возгорания звеньями газодымозащитной службы спасены 12 человек, в том числе трое детей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Еще семь человек покинули дом самостоятельно, до прибытия пожарных. Личность погибшего устанавливается. Причины возгорания предстоит установить специалистам отделения дознания.

Пожар превратил в трагедию праздник жителей дома на улице Воровского
Пожар превратил в трагедию праздник жителей дома на улице Воровского
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Неизвестный мужчина погиб при пожаре, случившемся в Новый год в Челябинске. Об этом сообщили 1 января в ГУ МЧС по региону. «На улице Воровского, 23б, загорелись вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. На пожаре погиб мужчина, который отравился продуктами горения. В ходе тушения возгорания звеньями газодымозащитной службы спасены 12 человек, в том числе трое детей», — пояснили в пресс-службе ведомства. Еще семь человек покинули дом самостоятельно, до прибытия пожарных. Личность погибшего устанавливается. Причины возгорания предстоит установить специалистам отделения дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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