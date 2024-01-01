Украинский журналист Бутусов: солдаты ВСУ мечтают о ранениях, чтобы отдохнуть

02 января 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются специально получить ранение, чтобы отдохнуть, заявил Юрий Бутусов Фото: Министерство обороны Украины Украинские солдаты в боях с российскими военными осознанно пытаются получить ранение, чтобы им предоставили увольнение. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на слова знакомых бойцов из Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я общался с пехотинцем, он принимал участие в штурмах. <…> Я его спрашиваю: „А какая у тебя мечта?“ Он отвечает: „Тяжелое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжелое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть“», — рассказал Юрий Бутусов в эфире своего блога на youtube-канале. Украинские солдаты ему рассказали, что в режиме военных действий очень тяжело жить. Солдаты ВСУ практически не покидают своих боевых позиций. По словам журналиста, бойцам разрешается спать только спустя несколько суток после дежурства. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что украинских солдат становится все меньше. Это связано с тем, что они не хотят умирать за киевский режим. Украиский президент Владимир Зеленский отмечал, что гражданских будут мобилизовать. «Альтернативы нет», — подытожил он.

Украинские солдаты в боях с российскими военными осознанно пытаются получить ранение, чтобы им предоставили увольнение. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на слова знакомых бойцов из Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я общался с пехотинцем, он принимал участие в штурмах. <…> Я его спрашиваю: „А какая у тебя мечта?“ Он отвечает: „Тяжелое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжелое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть“», — рассказал Юрий Бутусов в эфире своего блога на youtube-канале. Украинские солдаты ему рассказали, что в режиме военных действий очень тяжело жить. Солдаты ВСУ практически не покидают своих боевых позиций. По словам журналиста, бойцам разрешается спать только спустя несколько суток после дежурства. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что украинских солдат становится все меньше. Это связано с тем, что они не хотят умирать за киевский режим. Украиский президент Владимир Зеленский отмечал, что гражданских будут мобилизовать. «Альтернативы нет», — подытожил он.