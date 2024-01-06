06 января 2024
05 января 2024

Коммунальные службы Прикамья перешли на усиленный режим из-за аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, спецтехника, жкх, мороз, теплотрасса, пар
На особом контроле властей находятся северные территории Прикамья Фото:

В Пермском крае коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за аномальных холодов. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев на прошедшем заседании оперштаба, курирующего соответствующие вопросы.

«В Прикамье в связи с низкими температурами воздуха коммунальные службы работают в усиленном режиме. В регионе сформировано более 500 ремонтно-восстановительных бригад, предусмотрено более 1,2 тысячи единиц спецтехники и порядка 2,3 тысячи человек личного состава», — Андрея Кокорева цитирует пресс-служба краевого правительства.

Согласно прогнозу синоптиков, в Пермском крае температура в ближайшие дни может опуститься до −30 градусов, местами — еще ниже. Главам муниципалитетов и сетевым организациям при необходимости рекомендовали вводить режим повышенной готовности на территории.

В Прикамье оперативный штаб, координирующий работу всех коммунальных служб в период аномальных морозов, появился по инициативе губернатора региона Дмитрия Махонина. Ведомство приступило к своим обязанностям в начале декабря прошлого года.

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В Пермском крае коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за аномальных холодов. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев на прошедшем заседании оперштаба, курирующего соответствующие вопросы. «В Прикамье в связи с низкими температурами воздуха коммунальные службы работают в усиленном режиме. В регионе сформировано более 500 ремонтно-восстановительных бригад, предусмотрено более 1,2 тысячи единиц спецтехники и порядка 2,3 тысячи человек личного состава», — Андрея Кокорева цитирует пресс-служба краевого правительства. Согласно прогнозу синоптиков, в Пермском крае температура в ближайшие дни может опуститься до −30 градусов, местами — еще ниже. Главам муниципалитетов и сетевым организациям при необходимости рекомендовали вводить режим повышенной готовности на территории. В Прикамье оперативный штаб, координирующий работу всех коммунальных служб в период аномальных морозов, появился по инициативе губернатора региона Дмитрия Махонина. Ведомство приступило к своим обязанностям в начале декабря прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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