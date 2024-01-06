Общество ЖКХ и Городская среда Коммунальные службы Прикамья перешли на усиленный режим из-за аномальных морозов 07 января 2024 в 09:20 Размер текста - 17 + На особом контроле властей находятся северные территории Прикамья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за аномальных холодов. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев на прошедшем заседании оперштаба, курирующего соответствующие вопросы. «В Прикамье в связи с низкими температурами воздуха коммунальные службы работают в усиленном режиме. В регионе сформировано более 500 ремонтно-восстановительных бригад, предусмотрено более 1,2 тысячи единиц спецтехники и порядка 2,3 тысячи человек личного состава», — Андрея Кокорева цитирует пресс-служба краевого правительства. Согласно прогнозу синоптиков, в Пермском крае температура в ближайшие дни может опуститься до −30 градусов, местами — еще ниже. Главам муниципалитетов и сетевым организациям при необходимости рекомендовали вводить режим повышенной готовности на территории. В Прикамье оперативный штаб, координирующий работу всех коммунальных служб в период аномальных морозов, появился по инициативе губернатора региона Дмитрия Махонина. Ведомство приступило к своим обязанностям в начале декабря прошлого года. В Пермском крае коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за аномальных холодов. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев на прошедшем заседании оперштаба, курирующего соответствующие вопросы. «В Прикамье в связи с низкими температурами воздуха коммунальные службы работают в усиленном режиме. В регионе сформировано более 500 ремонтно-восстановительных бригад, предусмотрено более 1,2 тысячи единиц спецтехники и порядка 2,3 тысячи человек личного состава», — Андрея Кокорева цитирует пресс-служба краевого правительства. Согласно прогнозу синоптиков, в Пермском крае температура в ближайшие дни может опуститься до −30 градусов, местами — еще ниже. Главам муниципалитетов и сетевым организациям при необходимости рекомендовали вводить режим повышенной готовности на территории. В Прикамье оперативный штаб, координирующий работу всех коммунальных служб в период аномальных морозов, появился по инициативе губернатора региона Дмитрия Махонина. Ведомство приступило к своим обязанностям в начале декабря прошлого года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям