В Екатеринбурге из окна выпал мужчина

В Екатеринбурге из окна четвертого этажа выпал 42-летний мужчина. Инцидент произошел 5 января на Донской, 20.
«Мужчина держится за подоконник, а из окна выглядывает девушка. Через несколько секунд мужчина упал», — пишет Е1 со ссылкой на читателя.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу Екатеринбурга. Там заявили, что в отдел полиции №14 поступила информация о падении из окна общежития на ул. Донская 42-летнего мужчины. «В ходе проверки предварительно установлено, что пострадавший получил травмы по собственной неосторожности», — отметили в ведомстве.
Информация о противоправных действиях в отношении мужчины со стороны третьих лиц в настоящее время не подтверждается. Сотрудники территориального ОВД продолжают разбирательство по факту инцидента.
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