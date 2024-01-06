В Екатеринбурге из окна выпал мужчина

06 января 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге из окна четвертого этажа выпал 42-летний мужчина. Инцидент произошел 5 января на Донской, 20. «Мужчина держится за подоконник, а из окна выглядывает девушка. Через несколько секунд мужчина упал», — пишет Е1 со ссылкой на читателя. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу Екатеринбурга. Там заявили, что в отдел полиции №14 поступила информация о падении из окна общежития на ул. Донская 42-летнего мужчины. «В ходе проверки предварительно установлено, что пострадавший получил травмы по собственной неосторожности», — отметили в ведомстве. Информация о противоправных действиях в отношении мужчины со стороны третьих лиц в настоящее время не подтверждается. Сотрудники территориального ОВД продолжают разбирательство по факту инцидента.

В Екатеринбурге из окна четвертого этажа выпал 42-летний мужчина. Инцидент произошел 5 января на Донской, 20. «Мужчина держится за подоконник, а из окна выглядывает девушка. Через несколько секунд мужчина упал», — пишет Е1 со ссылкой на читателя. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу Екатеринбурга. Там заявили, что в отдел полиции №14 поступила информация о падении из окна общежития на ул. Донская 42-летнего мужчины. «В ходе проверки предварительно установлено, что пострадавший получил травмы по собственной неосторожности», — отметили в ведомстве. Информация о противоправных действиях в отношении мужчины со стороны третьих лиц в настоящее время не подтверждается. Сотрудники территориального ОВД продолжают разбирательство по факту инцидента.