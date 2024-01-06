Общество В бою на СВО погиб 21-летний Андрей Гришин из Пермского края 07 января 2024 в 15:17 Размер текста - 17 + Прикамский военнослужащий не вернулся из зоны СВО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения спецоперации погиб 21-летний военнослужащий Андрей Гришин из Лысьвы (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «На СВО в ходе ожесточенных боев погиб Андрей Гришин. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». По словам родственников, парню исполнился 21 год. Церемония прощания с прикамским бойцом намечена 7 января. Погибшего похоронят в поселке Рассоленки Лысьвенского округа. Власти сообщили и гибели прикамского бойца Фото: группа VK администрации Лысьвы, https://vk.com/wall-80949945_53020 В зоне проведения спецоперации погиб 21-летний военнослужащий Андрей Гришин из Лысьвы (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «На СВО в ходе ожесточенных боев погиб Андрей Гришин. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». По словам родственников, парню исполнился 21 год. Церемония прощания с прикамским бойцом намечена 7 января. Погибшего похоронят в поселке Рассоленки Лысьвенского округа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям