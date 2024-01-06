06 января 2024
05 января 2024

В бою на СВО погиб 21-летний Андрей Гришин из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, гвоздики, скорбь, цветы, утрата, память
Прикамский военнослужащий не вернулся из зоны СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации погиб 21-летний военнослужащий Андрей Гришин из Лысьвы (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«На СВО в ходе ожесточенных боев погиб Андрей Гришин. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». По словам родственников, парню исполнился 21 год.

Церемония прощания с прикамским бойцом намечена 7 января. Погибшего похоронят в поселке Рассоленки Лысьвенского округа.

Власти сообщили и гибели прикамского бойца
Власти сообщили и гибели прикамского бойца
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В зоне проведения спецоперации погиб 21-летний военнослужащий Андрей Гришин из Лысьвы (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «На СВО в ходе ожесточенных боев погиб Андрей Гришин. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». По словам родственников, парню исполнился 21 год. Церемония прощания с прикамским бойцом намечена 7 января. Погибшего похоронят в поселке Рассоленки Лысьвенского округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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