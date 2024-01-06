В бою на СВО погиб 21-летний Андрей Гришин из Пермского края

Прикамский военнослужащий не вернулся из зоны СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне проведения спецоперации погиб 21-летний военнослужащий Андрей Гришин из Лысьвы (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«На СВО в ходе ожесточенных боев погиб Андрей Гришин. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». По словам родственников, парню исполнился 21 год.
Церемония прощания с прикамским бойцом намечена 7 января. Погибшего похоронят в поселке Рассоленки Лысьвенского округа.
Власти сообщили и гибели прикамского бойца
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