В Екатеринбурге ребенок провалился под лед

В Академическом районе Екатеринбурга ребенок провалился под лед на реке Патрушихе. Инцидент произошел около пешеходного моста, мальчика помогли вытащить из воды прохожие мужчины. О происшествии и опасном месте написали в одном из домовых чатов района.
«Недалеко от катка в Преображенском парке, рядом с маленьким мостом, мальчик провалился под лед <…> Муж с нашим дядей сразу подбежали и помогли его вытащить. Мать одна бы не смогла», — написала очевидица произошедшего. Она уточнила, что лед под мальчиком треснул, пока его мама «сидела в телефоне».
Ранее при переходе через городской пруд в Краснотурьинске (Свердловская область) другой мальчик провалился под лед, но его отец сумел его быстро вытащить. Сотрудники МЧС спасли пострадавших, медики госпитализировали их с обморожением.
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