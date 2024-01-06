06 января 2024

В Екатеринбурге ребенок провалился под лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, академический район, мост, женщина с коляской, осень, нму, туман, прогулка с коляской
Тот самый мост, около которого ребенок провалился под лед Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга ребенок провалился под лед на реке Патрушихе. Инцидент произошел около пешеходного моста, мальчика помогли вытащить из воды прохожие мужчины. О происшествии и опасном месте написали в одном из домовых чатов района.

«Недалеко от катка в Преображенском парке, рядом с маленьким мостом, мальчик провалился под лед <…> Муж с нашим дядей сразу подбежали и помогли его вытащить. Мать одна бы не смогла», — написала очевидица произошедшего. Она уточнила, что лед под мальчиком треснул, пока его мама «сидела в телефоне».

Ранее при переходе через городской пруд в Краснотурьинске (Свердловская область) другой мальчик провалился под лед, но его отец сумел его быстро вытащить. Сотрудники МЧС спасли пострадавших, медики госпитализировали их с обморожением.

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В Академическом районе Екатеринбурга ребенок провалился под лед на реке Патрушихе. Инцидент произошел около пешеходного моста, мальчика помогли вытащить из воды прохожие мужчины. О происшествии и опасном месте написали в одном из домовых чатов района. «Недалеко от катка в Преображенском парке, рядом с маленьким мостом, мальчик провалился под лед <…> Муж с нашим дядей сразу подбежали и помогли его вытащить. Мать одна бы не смогла», — написала очевидица произошедшего. Она уточнила, что лед под мальчиком треснул, пока его мама «сидела в телефоне». Ранее при переходе через городской пруд в Краснотурьинске (Свердловская область) другой мальчик провалился под лед, но его отец сумел его быстро вытащить. Сотрудники МЧС спасли пострадавших, медики госпитализировали их с обморожением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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