08 января 2024

В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге двери журналиста Татаренкова

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , домофон, звонок в дверь
Подозреваемых в поджоге двери журналиста задержали в короткие сроки Фото:

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», — написала в telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел 8 января 2024 года. Неизвестные подожгли дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова. Как отметил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, поджог двери Татаренкова может быть связан с украинскими спецслужбами, которые активно используют своих агентов.

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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. «Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», — написала в telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Инцидент произошел 8 января 2024 года. Неизвестные подожгли дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова. Как отметил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, поджог двери Татаренкова может быть связан с украинскими спецслужбами, которые активно используют своих агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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