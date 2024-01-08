Общество В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге двери журналиста Татаренкова 09 января 2024 в 02:40 Размер текста - 17 + Подозреваемых в поджоге двери журналиста задержали в короткие сроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. «Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», — написала в telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Инцидент произошел 8 января 2024 года. Неизвестные подожгли дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова. Как отметил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, поджог двери Татаренкова может быть связан с украинскими спецслужбами, которые активно используют своих агентов. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. «Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», — написала в telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Инцидент произошел 8 января 2024 года. Неизвестные подожгли дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова. Как отметил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, поджог двери Татаренкова может быть связан с украинскими спецслужбами, которые активно используют своих агентов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям