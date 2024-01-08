В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге двери журналиста Татаренкова

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», —
Инцидент произошел 8 января 2024 года. Неизвестные подожгли дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова. Как отметил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, поджог двери Татаренкова может быть связан с украинскими спецслужбами, которые активно используют своих агентов.
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