08 января 2024

В Совфеде заметили причастность Украины к поджогу двери журналиста Татаренкова

Джабаров: Украина может быть причастна к поджогу двери журналиста Татаренкова
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские спецслужбы активно используют свою агентуру для совершения терактов, заявил Джабаров Фото:

Поджог двери ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова может быть связан с украинскими спецслужбами, которые активно используют своих агентов. Об этом сообщил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«К сожалению, это [украинский след — прим URA.RU] может быть. Украинские спецслужбы очень активно используют свою агентуру и спящую, и полных агентов для совершения терактов и мелких каких-то гадостей, пакостей», — сказал Джабаров РИА Новости. Также он отметил, что любая работа на спецслужбы киевского режима должна рассматриваться как тяжкое преступление.

Инцидент произошел 8 января 2024 года. Неизвестные подожгли дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова.

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Поджог двери ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова может быть связан с украинскими спецслужбами, которые активно используют своих агентов. Об этом сообщил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «К сожалению, это [украинский след — прим URA.RU] может быть. Украинские спецслужбы очень активно используют свою агентуру и спящую, и полных агентов для совершения терактов и мелких каких-то гадостей, пакостей», — сказал Джабаров РИА Новости. Также он отметил, что любая работа на спецслужбы киевского режима должна рассматриваться как тяжкое преступление. Инцидент произошел 8 января 2024 года. Неизвестные подожгли дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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