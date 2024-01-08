В Совфеде заметили причастность Украины к поджогу двери журналиста Татаренкова

Поджог двери ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова может быть связан с украинскими спецслужбами, которые активно используют своих агентов. Об этом сообщил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«К сожалению, это [украинский след — прим URA.RU] может быть. Украинские спецслужбы очень активно используют свою агентуру и спящую, и полных агентов для совершения терактов и мелких каких-то гадостей, пакостей», — сказал Джабаров РИА Новости. Также он отметил, что любая работа на спецслужбы киевского режима должна рассматриваться как тяжкое преступление.
Инцидент произошел 8 января 2024 года. Неизвестные подожгли дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова.
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