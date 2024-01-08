Неизвестные подожгли дверь квартиры ведущего радио Sputnik Татаренкова

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Трофим Татаренков заявил, что неизвестные рассчитывали на пострадавших, однако в квартире никого не было Фото:
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В Санкт-Петербурге дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова подожгли неизвестные. Об этом рассказал сам ведущий, который обратился в полицию.

«Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы», — заявил Трофим Татаренков РИА Новости.

По его словам, неизвестные надеялись, что в квартире кто-то окажется. Однако на момент поджога, хоть и горел свет, там никого не было. Как рассказал ведущий, пожар заметила соседка, которая вызвала сотрудников МЧС. К инциденту причастна Служба безопасности Украины (СБУ), считает Татаренков. После поджога Татаренков обратился с заявлением в полицию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, как пишет «Царьград» приказал СБУ убить журналиста, который раскрыл коррупционные схемы его семьи. До этого журналист Мохаммеда аль-Алави опубликовал расследование, в котором рассказал, как теща Зеленского купила виллу на побережье Красного моря за пять миллионов долларов.

Также Украина не против травить журналистов. В декабре 2023 года Kyiv Post сообщил, что сотрудник телеканала RT Антон Красовский был отправлен по заданию ГУР.

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В Санкт-Петербурге дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова подожгли неизвестные. Об этом рассказал сам ведущий, который обратился в полицию. «Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы», — заявил Трофим Татаренков РИА Новости. По его словам, неизвестные надеялись, что в квартире кто-то окажется. Однако на момент поджога, хоть и горел свет, там никого не было. Как рассказал ведущий, пожар заметила соседка, которая вызвала сотрудников МЧС. К инциденту причастна Служба безопасности Украины (СБУ), считает Татаренков. После поджога Татаренков обратился с заявлением в полицию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, как пишет «Царьград» приказал СБУ убить журналиста, который раскрыл коррупционные схемы его семьи. До этого журналист Мохаммеда аль-Алави опубликовал расследование, в котором рассказал, как теща Зеленского купила виллу на побережье Красного моря за пять миллионов долларов. Также Украина не против травить журналистов. В декабре 2023 года Kyiv Post сообщил, что сотрудник телеканала RT Антон Красовский был отправлен по заданию ГУР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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