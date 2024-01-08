В Санкт-Петербурге дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова подожгли неизвестные. Об этом рассказал сам ведущий, который обратился в полицию.
«Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы», — заявил Трофим Татаренков РИА Новости.
По его словам, неизвестные надеялись, что в квартире кто-то окажется. Однако на момент поджога, хоть и горел свет, там никого не было. Как рассказал ведущий, пожар заметила соседка, которая вызвала сотрудников МЧС. К инциденту причастна Служба безопасности Украины (СБУ), считает Татаренков. После поджога Татаренков обратился с заявлением в полицию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, как пишет «Царьград» приказал СБУ убить журналиста, который раскрыл коррупционные схемы его семьи. До этого журналист Мохаммеда аль-Алави опубликовал расследование, в котором рассказал, как теща Зеленского купила виллу на побережье Красного моря за пять миллионов долларов.
Также Украина не против травить журналистов. В декабре 2023 года Kyiv Post сообщил, что сотрудник телеканала RT Антон Красовский был отправлен по заданию ГУР.
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