Неизвестные подожгли дверь квартиры ведущего радио Sputnik Татаренкова

08 января 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Трофим Татаренков заявил, что неизвестные рассчитывали на пострадавших, однако в квартире никого не было Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Санкт-Петербурге дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова подожгли неизвестные. Об этом рассказал сам ведущий, который обратился в полицию. «Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы», — заявил Трофим Татаренков РИА Новости. По его словам, неизвестные надеялись, что в квартире кто-то окажется. Однако на момент поджога, хоть и горел свет, там никого не было. Как рассказал ведущий, пожар заметила соседка, которая вызвала сотрудников МЧС. К инциденту причастна Служба безопасности Украины (СБУ), считает Татаренков. После поджога Татаренков обратился с заявлением в полицию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, как пишет «Царьград» приказал СБУ убить журналиста, который раскрыл коррупционные схемы его семьи. До этого журналист Мохаммеда аль-Алави опубликовал расследование, в котором рассказал, как теща Зеленского купила виллу на побережье Красного моря за пять миллионов долларов. Также Украина не против травить журналистов. В декабре 2023 года Kyiv Post сообщил, что сотрудник телеканала RT Антон Красовский был отправлен по заданию ГУР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Санкт-Петербурге дверь ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова подожгли неизвестные. Об этом рассказал сам ведущий, который обратился в полицию. «Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы», — заявил Трофим Татаренков РИА Новости. По его словам, неизвестные надеялись, что в квартире кто-то окажется. Однако на момент поджога, хоть и горел свет, там никого не было. Как рассказал ведущий, пожар заметила соседка, которая вызвала сотрудников МЧС. К инциденту причастна Служба безопасности Украины (СБУ), считает Татаренков. После поджога Татаренков обратился с заявлением в полицию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, как пишет «Царьград» приказал СБУ убить журналиста, который раскрыл коррупционные схемы его семьи. До этого журналист Мохаммеда аль-Алави опубликовал расследование, в котором рассказал, как теща Зеленского купила виллу на побережье Красного моря за пять миллионов долларов. Также Украина не против травить журналистов. В декабре 2023 года Kyiv Post сообщил, что сотрудник телеканала RT Антон Красовский был отправлен по заданию ГУР.