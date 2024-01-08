Блогер из Екатеринбурга, баллотирующаяся в президенты РФ, заявила о губернаторских амбициях

Блогер Русских из Екатеринбурга рассматривает другие госпосты после выборов

09 января 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Рада Русских планирует участвовать в выборах еще дважды Фото: соцсети Рады Русских Блогер из Екатеринбурга Рада Русских уверена, что она не победит в президентских выборах 2024 года. Однако ее нынешняя пиар-кампания поможет ей в будущем претендовать на пост губернатора или мэра, а также стать более узнаваемой персоной на следующих выборах. Об этом она заявила в своих социальных сетях. «Вполне очевидно, что в эти выборы я точно не выиграю, даже если я попаду в бюллетень и наберу 60% голосов. Как говорят понимающие люди: „Самовыдвижение на выборах — это хороший политический старт“. Поверьте, мне проще будет стать каким-нибудь депутатом, мэром или губернатором, если я засвечусь на выборах. И у нас есть план продолжать: еще минимум в двух выборах я собираюсь участвовать», — отметила Русских. По словам девушки, если она решит вновь баллотироваться через шесть лет, то ее шансы стать президентом России будут выше. «Я серьезно занимаюсь своим пиаром, например, последний год. Представьте, что будет через шесть лет? Я буду мировой звездой», — подчеркнула блогер. Русских в середине декабря заявила о своем решении баллотироваться в президенты РФ — они пройдут в марте 2024 года. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, и теперь ей как самовыдвиженцу необходимо набрать еще минимум 300 тысяч. О том, кто такая Рада Русских — подробнее в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских уверена, что она не победит в президентских выборах 2024 года. Однако ее нынешняя пиар-кампания поможет ей в будущем претендовать на пост губернатора или мэра, а также стать более узнаваемой персоной на следующих выборах. Об этом она заявила в своих социальных сетях. «Вполне очевидно, что в эти выборы я точно не выиграю, даже если я попаду в бюллетень и наберу 60% голосов. Как говорят понимающие люди: „Самовыдвижение на выборах — это хороший политический старт“. Поверьте, мне проще будет стать каким-нибудь депутатом, мэром или губернатором, если я засвечусь на выборах. И у нас есть план продолжать: еще минимум в двух выборах я собираюсь участвовать», — отметила Русских. По словам девушки, если она решит вновь баллотироваться через шесть лет, то ее шансы стать президентом России будут выше. «Я серьезно занимаюсь своим пиаром, например, последний год. Представьте, что будет через шесть лет? Я буду мировой звездой», — подчеркнула блогер. Русских в середине декабря заявила о своем решении баллотироваться в президенты РФ — они пройдут в марте 2024 года. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, и теперь ей как самовыдвиженцу необходимо набрать еще минимум 300 тысяч. О том, кто такая Рада Русских — подробнее в материале URA.RU.