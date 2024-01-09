Депутата Ольгу Мухометьярову признали незаменимой болельщицей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты заксобрания Челябинской области приняли участие и одержали победу в зимнем турнире по хоккею в валенках. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Депутаты фракции „СРЗП“ в Законодательном собрании представили команду областного парламента на турнире по хоккею на валенках в Челябинске и заняли первое место. Турнир уже в седьмой раз проводила Росгвардия», — уточнили в пресс-службе.

На льду встретились четыре команды из четырех рот полка полиции вневедомственной охраны Росгвардии и команда от Заксобрания Челябинской области. Второе место досталось второй роте управления вневедомственной охраны по городу Челябинску. Замкнули тройку лидеров сотрудники третьей роты полка полиции вневедомственной охраны Росгвардии. Всего в играх приняли участие около 40 человек. По правилам, матч длился два тайма по десять минут.

«В этом году я, капитан команды Дмитрий Сумин, незаменимая болельщица Ольга Мухометьярова и партийная молодежь в тяжелой борьбе сумели занять первое место. Было и жарко, и холодно, и азартно! Спасибо всем участникам!» — поделился впечатлениями депутат Павел Жолобов.