09 января 2024

Челябинские депутаты обыграли в хоккей четыре роты росгвардейцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание Олега Гербера председателем Законодательного Собрания. Челябинск , мухометьярова ольга
Депутата Ольгу Мухометьярову признали незаменимой болельщицей Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области приняли участие и одержали победу в зимнем турнире по хоккею в валенках. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Депутаты фракции „СРЗП“ в Законодательном собрании представили команду областного парламента на турнире по хоккею на валенках в Челябинске и заняли первое место. Турнир уже в седьмой раз проводила Росгвардия», — уточнили в пресс-службе.

На льду встретились четыре команды из четырех рот полка полиции вневедомственной охраны Росгвардии и команда от Заксобрания Челябинской области. Второе место досталось второй роте управления вневедомственной охраны по городу Челябинску. Замкнули тройку лидеров сотрудники третьей роты полка полиции вневедомственной охраны Росгвардии. Всего в играх приняли участие около 40 человек. По правилам, матч длился два тайма по десять минут.

«В этом году я, капитан команды Дмитрий Сумин, незаменимая болельщица Ольга Мухометьярова и партийная молодежь в тяжелой борьбе сумели занять первое место. Было и жарко, и холодно, и азартно! Спасибо всем участникам!» — поделился впечатлениями депутат Павел Жолобов.

Команда депутатов одержала победу в турнире по хоккею в валенках
Команда депутатов одержала победу в турнире по хоккею в валенках
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты заксобрания Челябинской области приняли участие и одержали победу в зимнем турнире по хоккею в валенках. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ЗСО. «Депутаты фракции „СРЗП“ в Законодательном собрании представили команду областного парламента на турнире по хоккею на валенках в Челябинске и заняли первое место. Турнир уже в седьмой раз проводила Росгвардия», — уточнили в пресс-службе. На льду встретились четыре команды из четырех рот полка полиции вневедомственной охраны Росгвардии и команда от Заксобрания Челябинской области. Второе место досталось второй роте управления вневедомственной охраны по городу Челябинску. Замкнули тройку лидеров сотрудники третьей роты полка полиции вневедомственной охраны Росгвардии. Всего в играх приняли участие около 40 человек. По правилам, матч длился два тайма по десять минут. «В этом году я, капитан команды Дмитрий Сумин, незаменимая болельщица Ольга Мухометьярова и партийная молодежь в тяжелой борьбе сумели занять первое место. Было и жарко, и холодно, и азартно! Спасибо всем участникам!» — поделился впечатлениями депутат Павел Жолобов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...