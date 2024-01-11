Челябинский депутат Свеженцев выиграл суд у мэрии за овощебазу

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Форум Единая Россия. Челябинск., свеженцев игорь
Игорь Свеженцев убедил суд в правоте своих требований Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Игорь Свеженцев 11 января выиграл у мэрии областного центра суд за овощебазу. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.

«Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда. Полный текст решения еще не опубликован.

Индивидуальный предприниматель Свеженцев обратился в арбитражный суд региона 23 мая 2023 года. Он требовал обязать администрацию признать за ним право собственности на овощехранилище с двухэтажным надстроем над ним общей площадью 2161,1 кв. метра. Здание находится по адресу Челябинск, проспект Победы, 168-В.

Статус здания был определен не до конца. В части документов оно значилось самовольным строением, в другой части — недостроенным. Вызвал вопросы у суда и вопрос принадлежности земельного участка под зданием.

В итоге Свеженцеву удалось доказать свою правоту. Суд удовлетворил его требования и обязал мэрию Челябинска признать за ним право собственности на овощебазу.

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Депутат заксобрания Челябинской области Игорь Свеженцев 11 января выиграл у мэрии областного центра суд за овощебазу. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда. Полный текст решения еще не опубликован. Индивидуальный предприниматель Свеженцев обратился в арбитражный суд региона 23 мая 2023 года. Он требовал обязать администрацию признать за ним право собственности на овощехранилище с двухэтажным надстроем над ним общей площадью 2161,1 кв. метра. Здание находится по адресу Челябинск, проспект Победы, 168-В. Статус здания был определен не до конца. В части документов оно значилось самовольным строением, в другой части — недостроенным. Вызвал вопросы у суда и вопрос принадлежности земельного участка под зданием. В итоге Свеженцеву удалось доказать свою правоту. Суд удовлетворил его требования и обязал мэрию Челябинска признать за ним право собственности на овощебазу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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