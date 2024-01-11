Челябинский депутат Свеженцев выиграл суд у мэрии за овощебазу

Депутат заксобрания Челябинской области Игорь Свеженцев 11 января выиграл у мэрии областного центра суд за овощебазу. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.
«Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда. Полный текст решения еще не опубликован.
Индивидуальный предприниматель Свеженцев обратился в арбитражный суд региона 23 мая 2023 года. Он требовал обязать администрацию признать за ним право собственности на овощехранилище с двухэтажным надстроем над ним общей площадью 2161,1 кв. метра. Здание находится по адресу Челябинск, проспект Победы, 168-В.
Статус здания был определен не до конца. В части документов оно значилось самовольным строением, в другой части — недостроенным. Вызвал вопросы у суда и вопрос принадлежности земельного участка под зданием.
В итоге Свеженцеву удалось доказать свою правоту. Суд удовлетворил его требования и обязал мэрию Челябинска признать за ним право собственности на овощебазу.
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