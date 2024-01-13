Происшествия ДТП От иномарки осталась груда металла после столкновения с фурой под Миассом. Видео 14 января 2024 в 16:18 Размер текста - 17 + Сотрудники ДПС устанавливают причину аварии Фото: Илья Московец © URA.RU Под Миассом на 1756 км автодороги «Москва -Челябинск» произошло столкновение автомобиля Kia и большегруза. От легкового автомобиля в результате ДТП осталась груда металла. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области. «Есть пострадавшие. В настоящее время сотрудники ДПС работают на месте происшествия», — заявили в УГИБДД по региону в telegram-канале. Из-за ДТП на трассе временно организовано реверсивное движение. На кадрах видно, что на месте ЧП работают сотрудники скорой помощи. Под Миассом на 1756 км автодороги «Москва -Челябинск» произошло столкновение автомобиля Kia и большегруза. От легкового автомобиля в результате ДТП осталась груда металла. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области. «Есть пострадавшие. В настоящее время сотрудники ДПС работают на месте происшествия», — заявили в УГИБДД по региону в telegram-канале. Из-за ДТП на трассе временно организовано реверсивное движение. На кадрах видно, что на месте ЧП работают сотрудники скорой помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям