13 января 2024
12 января 2024

От иномарки осталась груда металла после столкновения с фурой под Миассом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС устанавливают причину аварии Фото:

Под Миассом на 1756 км автодороги «Москва -Челябинск» произошло столкновение автомобиля Kia и большегруза. От легкового автомобиля в результате ДТП осталась груда металла. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

«Есть пострадавшие. В настоящее время сотрудники ДПС работают на месте происшествия», — заявили в УГИБДД по региону в telegram-канале.

Из-за ДТП на трассе временно организовано реверсивное движение. На кадрах видно, что на месте ЧП работают сотрудники скорой помощи.

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Под Миассом на 1756 км автодороги «Москва -Челябинск» произошло столкновение автомобиля Kia и большегруза. От легкового автомобиля в результате ДТП осталась груда металла. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области. «Есть пострадавшие. В настоящее время сотрудники ДПС работают на месте происшествия», — заявили в УГИБДД по региону в telegram-канале. Из-за ДТП на трассе временно организовано реверсивное движение. На кадрах видно, что на месте ЧП работают сотрудники скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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