Сотрудники ДПС устанавливают причину аварии
Под Миассом на 1756 км автодороги «Москва -Челябинск» произошло столкновение автомобиля Kia и большегруза. От легкового автомобиля в результате ДТП осталась груда металла. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.
«Есть пострадавшие. В настоящее время сотрудники ДПС работают на месте происшествия», — заявили в УГИБДД по региону в telegram-канале.
Из-за ДТП на трассе временно организовано реверсивное движение. На кадрах видно, что на месте ЧП работают сотрудники скорой помощи.
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