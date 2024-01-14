Челябинские бизнесмены скупают отели за 15 млн рублей

Авито Недвижимость: в Челябинске в 2023 году спрос на отели вырос на 37%

15 января 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость квадратного метра отеля в Челябинске — 30 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинской области в 2023 году спрос на покупку отелей вырос на 37%. В среднем гостиницы в регионе продаются по 15 млн рублей за объект, средняя стоимость за квадратный метр отеля составила 30 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито недвижимость». «В 2023 году самым популярным типом коммерческой недвижимости в Челябинской области стали гостиницы — спрос на них вырос на 37% по сравнению с 2022 годом. Стоимость квадратного метра составила 30 тысяч рублей, а стоимость за объект — 15 млн рублей», — сообщили аналитики. Кроме того, в 2023 году в Челябинской области наблюдается рост интереса к приобретению коммерческой недвижимости. Спрос на приобретение данных объектов по сравнению с 2022 годом вырос на 16%. Средняя стоимость квадратного метра таких объектов в 2023 году находилась на отметке в 36,5 тысяч рублей. Средняя стоимость за объект по итогам 2023 года составила 7,9 млн рублей. Весной 2023 года мэрия Челябинска продала недостроенный отель, возводимый к саммитам ШОС и БРИКС, за 80 млн 69,9 тысячи рублей. Объект не могли продать долгое время, это был уже шестой аукцион по продаже отеля. Победителем аукциона стала компания «Алтай Медика Групп», предложившая наибольшую стоимость, сообщается в протоколе.

В Челябинской области в 2023 году спрос на покупку отелей вырос на 37%. В среднем гостиницы в регионе продаются по 15 млн рублей за объект, средняя стоимость за квадратный метр отеля составила 30 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито недвижимость». «В 2023 году самым популярным типом коммерческой недвижимости в Челябинской области стали гостиницы — спрос на них вырос на 37% по сравнению с 2022 годом. Стоимость квадратного метра составила 30 тысяч рублей, а стоимость за объект — 15 млн рублей», — сообщили аналитики. Кроме того, в 2023 году в Челябинской области наблюдается рост интереса к приобретению коммерческой недвижимости. Спрос на приобретение данных объектов по сравнению с 2022 годом вырос на 16%. Средняя стоимость квадратного метра таких объектов в 2023 году находилась на отметке в 36,5 тысяч рублей. Средняя стоимость за объект по итогам 2023 года составила 7,9 млн рублей. Весной 2023 года мэрия Челябинска продала недостроенный отель, возводимый к саммитам ШОС и БРИКС, за 80 млн 69,9 тысячи рублей. Объект не могли продать долгое время, это был уже шестой аукцион по продаже отеля. Победителем аукциона стала компания «Алтай Медика Групп», предложившая наибольшую стоимость, сообщается в протоколе.