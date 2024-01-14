В Перми музей роботов-трансформеров официально заявил о закрытии из-за долгов

Пермский музей роботов-трансформеров не справился со сбором средств на оплату долгов и сообщил о закрытии. 14 января увидеть экспозицию можно было последний день.
«Музей временно приостанавливает свою деятельность. По завершении 14 января 2024 музей закроется на три года», — сообщило руководство учреждения в соцсети «ВКонтакте».
В середине декабря частный музей роботов-трансформеров объявил срочный сбор 300 тысяч рублей на выкуп коллекции. Часть собранных за 17 лет экспонатов арестовали судебные приставы. В ГУФССП России по Пермскому краю сообщили, что игрушки из музея были арестованы из-за долга его руководителя Андрея Журавлева в два млн рублей. Журавлеву удалось собрать 81 559 рублей.
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