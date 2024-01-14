14 января 2024
13 января 2024

В Перми музей роботов-трансформеров официально заявил о закрытии из-за долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей роботов-трансформеров. Пермь, робот, трансформеры, игрушка
Владелец музея надеется запустить проект вновь Фото:

Пермский музей роботов-трансформеров не справился со сбором средств на оплату долгов и сообщил о закрытии. 14 января увидеть экспозицию можно было последний день.

«Музей временно приостанавливает свою деятельность. По завершении 14 января 2024 музей закроется на три года», — сообщило руководство учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В середине декабря частный музей роботов-трансформеров объявил срочный сбор 300 тысяч рублей на выкуп коллекции. Часть собранных за 17 лет экспонатов арестовали судебные приставы. В ГУФССП России по Пермскому краю сообщили, что игрушки из музея были арестованы из-за долга его руководителя Андрея Журавлева в два млн рублей. Журавлеву удалось собрать 81 559 рублей.

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Пермский музей роботов-трансформеров не справился со сбором средств на оплату долгов и сообщил о закрытии. 14 января увидеть экспозицию можно было последний день. «Музей временно приостанавливает свою деятельность. По завершении 14 января 2024 музей закроется на три года», — сообщило руководство учреждения в соцсети «ВКонтакте». В середине декабря частный музей роботов-трансформеров объявил срочный сбор 300 тысяч рублей на выкуп коллекции. Часть собранных за 17 лет экспонатов арестовали судебные приставы. В ГУФССП России по Пермскому краю сообщили, что игрушки из музея были арестованы из-за долга его руководителя Андрея Журавлева в два млн рублей. Журавлеву удалось собрать 81 559 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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