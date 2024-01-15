15 января 2024

Свердловский фармацевт раскрыла, чем заменить пропавший датский препарат «Оземпик». Скрин

Российский препарат «Семавик» придет на замену датскому лекарству «Оземпик»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган , покупатели, аптека, женщины
В аптеках Свердловской области появился аналог препарата «Оземпик» Фото:

Пропавший зимой 2023 года из аптек Свердловской области датский препарат для диабетиков «Оземпик» можно заменить отечественным аналогом, например, лекарством «Семавик». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала свердловский фармацевт Ирина Ашугова. Препарат назначают для снижения концентрации глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом II типа.

«Дефицита гипогликемических средств в аптеках области не наблюдается. На сегодняшний день у препарата „Оземпик“ есть отечественный аналог — „Семавик“, который производит российская фармацевтическая компания „Герофарм“. Пациенту просто необходимо обратиться к своему участковому врачу, который назначит терапию новым препаратом и подберет правильное дозировку», — отметила Ашугова.

Журналист URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил датского препарата «Оземпик» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в сетях «Живика» и «Фармленд».

Ранее агентство писало о том, что ряд лекарственных препаратов пропал из уральских аптек. Из-за санкций были нарушены логистические цепочки. Например, в аптеках возник дефицит лекарственных препаратов с леводопой. Их назначают людям с болезнью Паркинсона. Также в аптеках не оказалось следующих препаратов: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Солу-Кортеф», и других.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пропавший зимой 2023 года из аптек Свердловской области датский препарат для диабетиков «Оземпик» можно заменить отечественным аналогом, например, лекарством «Семавик». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала свердловский фармацевт Ирина Ашугова. Препарат назначают для снижения концентрации глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом II типа. «Дефицита гипогликемических средств в аптеках области не наблюдается. На сегодняшний день у препарата „Оземпик“ есть отечественный аналог — „Семавик“, который производит российская фармацевтическая компания „Герофарм“. Пациенту просто необходимо обратиться к своему участковому врачу, который назначит терапию новым препаратом и подберет правильное дозировку», — отметила Ашугова. Журналист URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил датского препарата «Оземпик» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в сетях «Живика» и «Фармленд». Ранее агентство писало о том, что ряд лекарственных препаратов пропал из уральских аптек. Из-за санкций были нарушены логистические цепочки. Например, в аптеках возник дефицит лекарственных препаратов с леводопой. Их назначают людям с болезнью Паркинсона. Также в аптеках не оказалось следующих препаратов: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Солу-Кортеф», и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...