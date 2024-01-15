Российский препарат «Семавик» придет на замену датскому лекарству «Оземпик»

В аптеках Свердловской области появился аналог препарата «Оземпик» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пропавший зимой 2023 года из аптек Свердловской области датский препарат для диабетиков «Оземпик» можно заменить отечественным аналогом, например, лекарством «Семавик». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала свердловский фармацевт Ирина Ашугова. Препарат назначают для снижения концентрации глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом II типа.

«Дефицита гипогликемических средств в аптеках области не наблюдается. На сегодняшний день у препарата „Оземпик“ есть отечественный аналог — „Семавик“, который производит российская фармацевтическая компания „Герофарм“. Пациенту просто необходимо обратиться к своему участковому врачу, который назначит терапию новым препаратом и подберет правильное дозировку», — отметила Ашугова.

Журналист URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил датского препарата «Оземпик» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в сетях «Живика» и «Фармленд».

Ранее агентство писало о том, что ряд лекарственных препаратов пропал из уральских аптек. Из-за санкций были нарушены логистические цепочки. Например, в аптеках возник дефицит лекарственных препаратов с леводопой. Их назначают людям с болезнью Паркинсона. Также в аптеках не оказалось следующих препаратов: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Солу-Кортеф», и других.