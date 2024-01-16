В ряде городов появились баннеры в поддержку Путина

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Выборы президента РФ, волонтеры в ТРК Родник. Челябинск, выборы президента рф
В России появились баннеры в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В ряде городов России появились баннеры в поддержку нынешнего российского лидера Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Впервые их заметили в Москве.

«В ряде российских городов началась кампания по наружной рекламе со слоганом „Россия. Путин. 2024“», — сообщила газета «Известия». Отмечается, что баннеры расклеивают по билбордам Москвы, однако постепенно реклама будет расширяться.

Совет Федерации назначил выборы президента России с 15 по 17 марта. URA.RU сообщало, что известно о президентских выборах 2024. По всей стране к настоящему моменту собрано более 1,8 млн подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, передает RT.

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В ряде городов России появились баннеры в поддержку нынешнего российского лидера Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Впервые их заметили в Москве. «В ряде российских городов началась кампания по наружной рекламе со слоганом „Россия. Путин. 2024“», — сообщила газета «Известия». Отмечается, что баннеры расклеивают по билбордам Москвы, однако постепенно реклама будет расширяться. Совет Федерации назначил выборы президента России с 15 по 17 марта. URA.RU сообщало, что известно о президентских выборах 2024. По всей стране к настоящему моменту собрано более 1,8 млн подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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