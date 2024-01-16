В ряде городов появились баннеры в поддержку Путина

16 января 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

В России появились баннеры в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ряде городов России появились баннеры в поддержку нынешнего российского лидера Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Впервые их заметили в Москве. «В ряде российских городов началась кампания по наружной рекламе со слоганом „Россия. Путин. 2024“», — сообщила газета «Известия». Отмечается, что баннеры расклеивают по билбордам Москвы, однако постепенно реклама будет расширяться. Совет Федерации назначил выборы президента России с 15 по 17 марта. URA.RU сообщало, что известно о президентских выборах 2024. По всей стране к настоящему моменту собрано более 1,8 млн подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, передает RT.

В ряде городов России появились баннеры в поддержку нынешнего российского лидера Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Впервые их заметили в Москве. «В ряде российских городов началась кампания по наружной рекламе со слоганом „Россия. Путин. 2024“», — сообщила газета «Известия». Отмечается, что баннеры расклеивают по билбордам Москвы, однако постепенно реклама будет расширяться. Совет Федерации назначил выборы президента России с 15 по 17 марта. URA.RU сообщало, что известно о президентских выборах 2024. По всей стране к настоящему моменту собрано более 1,8 млн подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, передает RT.