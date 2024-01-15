В Пермском крае увеличилось число людей с алкогольной зависимостью

16 января 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Пермяки стали чаще страдать от алкогольной зависимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае выросло число жителей, страдающих от алкогольной зависимости. Регион попал в топ-15 территорий, где чаще всего употребляют спиртосодержащие напитки. Соответствующие данные приводит Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра». При этом ранее прикамские медики фиксировали снижение количества случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». «Много лет показатели заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами в Прикамье снижались. В 2019 году было 80,7 случаев на 100 тысяч населения, а в 2021 году уже 57,8 на 100 тысяч жителей. Однако в 2022 году случился незначительный рост заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами. Показатель составил 62,9 случая на 100 тысяч населения», — сообщило «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава. Издание со ссылкой на врачей-наркологов называет возможные причины роста числа случаев алкогольной зависимости в регионе. Это изменение жизни, повышение уровня стресса и попытка этот стресс снять. Среди дополнительных факторов — склонность к панике, недостаток поддержки в своем окружении, перемены в работе и привычном образе жизни, а также отказ от квалифицированной помощи.

В Пермском крае выросло число жителей, страдающих от алкогольной зависимости. Регион попал в топ-15 территорий, где чаще всего употребляют спиртосодержащие напитки. Соответствующие данные приводит Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра». При этом ранее прикамские медики фиксировали снижение количества случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». «Много лет показатели заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами в Прикамье снижались. В 2019 году было 80,7 случаев на 100 тысяч населения, а в 2021 году уже 57,8 на 100 тысяч жителей. Однако в 2022 году случился незначительный рост заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами. Показатель составил 62,9 случая на 100 тысяч населения», — сообщило «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава. Издание со ссылкой на врачей-наркологов называет возможные причины роста числа случаев алкогольной зависимости в регионе. Это изменение жизни, повышение уровня стресса и попытка этот стресс снять. Среди дополнительных факторов — склонность к панике, недостаток поддержки в своем окружении, перемены в работе и привычном образе жизни, а также отказ от квалифицированной помощи.