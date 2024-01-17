Цена на овощи, как и на яйца, на Урале продолжают расти Фото: Илья Московец © URA.RU

Стоимость огурцов в Екатеринбурге перевалила за 600 рублей за килограмм, а помидоров приблизилась к 500 — и это при том, что по данным «Свердловскстата» средняя цена на эти овощи составляет 210,15 рублей и 245,81 руб. соответственно. Корреспондент URA.RU прогулялся по магазинам самых крупных сетей и выяснил, насколько близок реальный ценник к официальным данным.

Самые дорогие огурцы нашлись в гипермаркете «Лента» на проспекте Космонавтов, 1В/1: там сорт «короткоплодных колючих» продается за 618,49 рублей за килограмм (по скидочной карте цена составит 499,99 р.). Самые дешевые в этом гипермаркете огурцы сорта «гладкие среднеплодные» — они стоят 236,89 рублей. Томаты в «Ленте» нашлись за 271,19 рубль за кило (цена за овощи указана без скидочной карты).

В магазине «Кировский» на Маршала Жукова, 13 покупатели могут приобрести лишь один вид огурцов — по цене 279,99 рублей за килограмм. Выбор томатов тоже невелик, всего две позиции. Максимальная стоимость за кило — 299,99 рублей.

В магазине сети «Пятерочка» на Антона Валека, 15 килограмм огурцов стоит 224,99 рубля. Это самая дешевая цена среди всех магазинов, которые обошел корреспондент агентства. Также есть два сорта помидоров: например, килограмм «розовых томатов» будет стоить 319,99 рублей.

В расположенном по соседству «Магните» на Антона Валека, 12 на прилавке остался всего один огурец. Стоимость за килограмм указана 289,99 рублей. Цена не самая низкая, но, судя по всему, это покупателей не остановило. А вот помидоры в этом продуктовом магазине оказались самыми дешевыми из всех торговых точек, которые обошел корреспондент: 189,99 и 229,99 рублей за килограмм.

В продуктовом магазине «Перекресток», который находится в бизнес-центре «Антей» продаются два вида огурцов за 329,99 и 249,99 рублей. Томаты тут можно найти по стоимости 359,99 и 259,99 рублей за килограмм.

В гипермаркете «Гипербола» в торговом центре «Пассаж» представлены огурцы одного вида стоимостью 249 рублей за килограмм. Выбор томатов больше. Минимальная цена помидоров составляет 269 рублей за кило, а максимальная подползла к 500 р. — 499,99 рублей. Это самый высокий ценник на томаты из увиденных.

В декабре «Свердловскстат» отчитался о ценах на овощи. По данным учреждения, за минувший год стоимость на овощи в регионе взлетела на 25,78%. Также на Урале, как и во всей России, в разы выросла стоимость яиц.