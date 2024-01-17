Политолог предложил жесткие наказания для банды подростков из Белгорода

Политолог Разгуляев захотел отправить на СВО 18-летних членов банды в Белгороде

17 января 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Полиция задержала участников уличной банды «Шмели», действующей в Белгороде Фото: Илья Московец © URA.RU Новость по теме Кто стоит за преступлениями банды подростков в Белгороде Главарь банды подростков в Белгороде, избивавшей людей на улицах города ради видео, заслуживает самого тяжкого наказания, вплоть до тюрьмы, несмотря на несовершеннолетний возраст. Остальные ребята, которым уже исполнилось 18 лет, должны быть отправлены в зону спецоперации на Украине. Так считает политолог Сергей Разгуляев. «Мальчик (17-летний главарь банды подростков в Белгороде Эмиль Г — прим. URA.RU) решил поиграть в криминального босса, вырос. Значит, дорос и до тюрьмы и максимально жесткого наказания», — рассказал Сергей Разгуляев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Насчет остальных участников банды, которым уже исполнилось 18 лет, политолог предложил отправлять в зону СВО при условии, если они годны к военной службе. Такого же мнения придерживается и правовед, профессор Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов. Психолог Сергей Костеренко уверен, что участие членов банды на фронте могло бы перевоспитать молодежь. Сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов подчеркнул, что служба в армии не является наказанием для провинившихся граждан. Банда подростков действовала на улицах Белгорода некоторое время. Подростки толпой атаковали горожан на улицах города и избивали их ради видео. Как уточняли некоторые СМИ, главарь банды Эмиль предпринимал свои действия на почве ненависти к россиянам. Силовики поймали главаря подростков 17 января. Спустя некоторое время, по информации Readovka, были пойманы все шестеро членов банды. При этом официально информацию о задержании всех подростков не подтвердили. Группировка носила название «Шмели». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главарь банды подростков в Белгороде, избивавшей людей на улицах города ради видео, заслуживает самого тяжкого наказания, вплоть до тюрьмы, несмотря на несовершеннолетний возраст. Остальные ребята, которым уже исполнилось 18 лет, должны быть отправлены в зону спецоперации на Украине. Так считает политолог Сергей Разгуляев. «Мальчик (17-летний главарь банды подростков в Белгороде Эмиль Г — прим. URA.RU) решил поиграть в криминального босса, вырос. Значит, дорос и до тюрьмы и максимально жесткого наказания», — рассказал Сергей Разгуляев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Насчет остальных участников банды, которым уже исполнилось 18 лет, политолог предложил отправлять в зону СВО при условии, если они годны к военной службе. Такого же мнения придерживается и правовед, профессор Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов. Психолог Сергей Костеренко уверен, что участие членов банды на фронте могло бы перевоспитать молодежь. Сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов подчеркнул, что служба в армии не является наказанием для провинившихся граждан. Банда подростков действовала на улицах Белгорода некоторое время. Подростки толпой атаковали горожан на улицах города и избивали их ради видео. Как уточняли некоторые СМИ, главарь банды Эмиль предпринимал свои действия на почве ненависти к россиянам. Силовики поймали главаря подростков 17 января. Спустя некоторое время, по информации Readovka, были пойманы все шестеро членов банды. При этом официально информацию о задержании всех подростков не подтвердили. Группировка носила название «Шмели».