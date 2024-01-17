В Перми после 25 лет отменили ежегодную международную выставку изобразительного искусства

Масштабная выставка изобразительного искусства «Арт-Пермь» в 2024 году не состоится. Форум, история которого насчитывает 25 лет, решили не проводить, сославшись на отсутствие подходящей площадки. Об этом стало известно от выставочного оператора PRO EXPO.
«Выставки не будет в 2024 году. На данный момент условия площадки не позволяют нам провести этот проект», — сообщило руководство PRO EXPO на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Отвечая на вопросы пользователей, компания аналогичными причинами объяснила отсутствие в расписании на 2024 год таких проектов как «Народные промыслы», «Антикварный салон», «Про дизайн» и других.
В апреле 2023 года на площадке PRO EXPO прошла 25-я по счету выставка «Арт-Пермь». В ее работе приняли участие художники и скульпторы из 33 городов России и четырех стран.
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