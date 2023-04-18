В Перми в выставочном пространстве экспоцентра PRO EXPO состоялось открытие международной выставки изобразительного искусства «АРТ-Пермь». 25 по счету выставка проходит в этом году в новом формате и с новым названием: «Понаехали! Арт-Пермь. XXV». В ее работе принимают участие художники и скульпторы из 33 городов России и четырех стран.
Организаторам пришлось отказаться от нашумевшего проекта «Возвращение бога домой». Его запрета добивались представители духовенства в Перми, а также различных патриотических движений. «Зрителей ждут целых два этажа искусства, 8 тысяч квадратных метров! Такого в Перми еще не было. Здесь можно будет увидеть все направления изобразительного искусства — живопись, фото, скульптуру, графику», — рассказали организаторы мероприятия URA.RU. Корреспонденты URA.RU в числе первых побывали на открытии выставки и познакомились с работами авторов.
Гости мероприятия смогли окунуться в атмосферу выставки еще до ее открытия — благодаря различным перформансам, которые приготовили организаторы «АРТ-Перми»
На выставке представлены работы 360 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга, Перми, Березников и многих других городов России. В числе авторов — художники из четырех стран
В Перми в выставочном пространстве экспоцентра PRO EXPO состоялось открытие международной выставки изобразительного искусства «АРТ-Пермь». 25 по счету выставка проходит в этом году в новом формате и с новым названием: «Понаехали! Арт-Пермь. XXV». В ее работе принимают участие художники и скульпторы из 33 городов России и четырех стран. Организаторам пришлось отказаться от нашумевшего проекта «Возвращение бога домой». Его запрета добивались представители духовенства в Перми, а также различных патриотических движений. «Зрителей ждут целых два этажа искусства, 8 тысяч квадратных метров! Такого в Перми еще не было. Здесь можно будет увидеть все направления изобразительного искусства — живопись, фото, скульптуру, графику», — рассказали организаторы мероприятия URA.RU. Корреспонденты URA.RU в числе первых побывали на открытии выставки и познакомились с работами авторов.