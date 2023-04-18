Увидеть работы художников, представленных на выставке, пермяки смогут до 25 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми в выставочном пространстве экспоцентра PRO EXPO состоялось открытие международной выставки изобразительного искусства «АРТ-Пермь». 25 по счету выставка проходит в этом году в новом формате и с новым названием: «Понаехали! Арт-Пермь. XXV». В ее работе принимают участие художники и скульпторы из 33 городов России и четырех стран.

Организаторам пришлось отказаться от нашумевшего проекта «Возвращение бога домой». Его запрета добивались представители духовенства в Перми, а также различных патриотических движений. «Зрителей ждут целых два этажа искусства, 8 тысяч квадратных метров! Такого в Перми еще не было. Здесь можно будет увидеть все направления изобразительного искусства — живопись, фото, скульптуру, графику», — рассказали организаторы мероприятия URA.RU. Корреспонденты URA.RU в числе первых побывали на открытии выставки и познакомились с работами авторов.

Гости мероприятия смогли окунуться в атмосферу выставки еще до ее открытия — благодаря различным перформансам, которые приготовили организаторы «АРТ-Перми» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На входе в арт-пространство выставочного центра пермяков ждала красная дорожка и ириски из «советского прошлого» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Гости внимательно изучали картины и с удовольствием делали фотографии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Один из выставочных экспонатов — деревянная лодка «Смысл жизни», проект екатеринбургской арт-группы «Злые» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Один из ключевых проектов «АРТ-Пермь», «Худпром» посвящен промышленности и индустриализации. Художники из Перми и Екатеринбурга, Москвы и Ростова-на-Дону представят более 50 работ. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В числе почетных гостей выставки — сенатор Совета Федерации РФ от Пермского края Андрей Климов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Известный пермских художник Юрий Лапшин также представил на выставке несколько своих работ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Участие в перформансах приняли иностранные студенты, обучающиеся в пермских вузах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Визитная карточка» Перми — балет. Танцовщицы исполнили для зрителей чувственный танец Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На выставке представлены работы 360 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга, Перми, Березников и многих других городов России. В числе авторов — художники из четырех стран Фото: Сергей Русанов © URA.RU