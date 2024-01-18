Полицейские показали кадры с допроса свердловчанина, который чуть не убил сына. Видео

18 января 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Георгий Романов на допросе признал вину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Появились кадры с допроса свердловчанина Георгия Романова, который катал сына на снегокате, прицепив к машине. Мужчину привлекли к административной ответственности. Видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в telegram-канале. «Мужчина привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП (нарушение правил перевозки пассажиров). Также было вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП (управление ТС со стеклами, в том числе с наклеенными на них полупрозрачными цветными пленками», — написала Волк. Также инспекторы составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Новость по теме Свердловчанин, едва не убивший сына на снегокате, раскаялся На допросе Романов сказал, что его сын очень просил покатать на снегокате. Поэтому он решился на такой поступок. Свою вину он признал. О Романове стало известно 17 января. Свердловчане засняли, как мужчина катал маленького сына на снегокате, прицепив его к машине. В один момент мальчик чуть не попал под колеса другого автомобиля. Силовики стали искать мужчину. В итоге он сам явился к ним. Его делом заинтересовались в Следственном комитете РФ. По неофициальным данным у Романова, на счету было сотни штрафов.

Появились кадры с допроса свердловчанина Георгия Романова, который катал сына на снегокате, прицепив к машине. Мужчину привлекли к административной ответственности. Видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в telegram-канале. «Мужчина привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП (нарушение правил перевозки пассажиров). Также было вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП (управление ТС со стеклами, в том числе с наклеенными на них полупрозрачными цветными пленками», — написала Волк. Также инспекторы составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. На допросе Романов сказал, что его сын очень просил покатать на снегокате. Поэтому он решился на такой поступок. Свою вину он признал. О Романове стало известно 17 января. Свердловчане засняли, как мужчина катал маленького сына на снегокате, прицепив его к машине. В один момент мальчик чуть не попал под колеса другого автомобиля. Силовики стали искать мужчину. В итоге он сам явился к ним. Его делом заинтересовались в Следственном комитете РФ. По неофициальным данным у Романова, на счету было сотни штрафов.