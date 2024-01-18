Полицейские показали кадры с допроса свердловчанина, который чуть не убил сына. Видео

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
Георгий Романов на допросе признал вину (архивное фото) Фото:

Появились кадры с допроса свердловчанина Георгия Романова, который катал сына на снегокате, прицепив к машине. Мужчину привлекли к административной ответственности. Видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в telegram-канале.

«Мужчина привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП (нарушение правил перевозки пассажиров). Также было вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП (управление ТС со стеклами, в том числе с наклеенными на них полупрозрачными цветными пленками», — написала Волк. Также инспекторы составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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Свердловчанин, едва не убивший сына на снегокате, раскаялся

На допросе Романов сказал, что его сын очень просил покатать на снегокате. Поэтому он решился на такой поступок. Свою вину он признал.

О Романове стало известно 17 января. Свердловчане засняли, как мужчина катал маленького сына на снегокате, прицепив его к машине. В один момент мальчик чуть не попал под колеса другого автомобиля. Силовики стали искать мужчину.

В итоге он сам явился к ним. Его делом заинтересовались в Следственном комитете РФ. По неофициальным данным у Романова, на счету было сотни штрафов.

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Появились кадры с допроса свердловчанина Георгия Романова, который катал сына на снегокате, прицепив к машине. Мужчину привлекли к административной ответственности. Видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в telegram-канале. «Мужчина привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП (нарушение правил перевозки пассажиров). Также было вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП (управление ТС со стеклами, в том числе с наклеенными на них полупрозрачными цветными пленками», — написала Волк. Также инспекторы составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. На допросе Романов сказал, что его сын очень просил покатать на снегокате. Поэтому он решился на такой поступок. Свою вину он признал. О Романове стало известно 17 января. Свердловчане засняли, как мужчина катал маленького сына на снегокате, прицепив его к машине. В один момент мальчик чуть не попал под колеса другого автомобиля. Силовики стали искать мужчину. В итоге он сам явился к ним. Его делом заинтересовались в Следственном комитете РФ. По неофициальным данным у Романова, на счету было сотни штрафов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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