Появились кадры с допроса свердловчанина Георгия Романова, который катал сына на снегокате, прицепив к машине. Мужчину привлекли к административной ответственности. Видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в telegram-канале.
«Мужчина привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП (нарушение правил перевозки пассажиров). Также было вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП (управление ТС со стеклами, в том числе с наклеенными на них полупрозрачными цветными пленками», — написала Волк. Также инспекторы составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
На допросе Романов сказал, что его сын очень просил покатать на снегокате. Поэтому он решился на такой поступок. Свою вину он признал.
О Романове стало известно 17 января. Свердловчане засняли, как мужчина катал маленького сына на снегокате, прицепив его к машине. В один момент мальчик чуть не попал под колеса другого автомобиля. Силовики стали искать мужчину.
В итоге он сам явился к ним. Его делом заинтересовались в Следственном комитете РФ. По неофициальным данным у Романова, на счету было сотни штрафов.
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