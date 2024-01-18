Свердловчанин, едва не убивший сына на снегокате, раскаялся

Георгий Романов из Бобровского (Свердловская область), который едва не убил сына, катая на снегокате по дороге, признал свою вину. По данным telegram-канала Shot, он раскаялся во время допроса.
«Я очень сильно подверг жизнь сына опасности. Даже не хочу говорить об этом», — передает слова Романова Shot.
О Романове стало известно 17 января. Свердловчане засняли, как мужчина катал маленького сына на снегокате, прицепив его к машине. В один момент мальчик чуть не попал под колеса другого автомобиля. Силовики стали искать мужчину. В итоге он сам явился к ним. Его делом заинтересовались в Следственном комитете РФ. По неофициальным данным у Романова, на счету было сотни штрафов.
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