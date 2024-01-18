Свердловчанин, едва не убивший сына на снегокате, раскаялся

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Платные парковочные пространства. Екатеринбург, снег, платная парковка, парковка машин, зима, стоянка, автомобиль, парковка автомобилей, парковочная зона, парковка, машина
Мужчина катал сына на снегокате, прицепив к машине (архивное фото) Фото:

Георгий Романов из Бобровского (Свердловская область), который едва не убил сына, катая на снегокате по дороге, признал свою вину. По данным telegram-канала Shot, он раскаялся во время допроса.

«Я очень сильно подверг жизнь сына опасности. Даже не хочу говорить об этом», — передает слова Романова Shot.

О Романове стало известно 17 января. Свердловчане засняли, как мужчина катал маленького сына на снегокате, прицепив его к машине. В один момент мальчик чуть не попал под колеса другого автомобиля. Силовики стали искать мужчину. В итоге он сам явился к ним. Его делом заинтересовались в Следственном комитете РФ. По неофициальным данным у Романова, на счету было сотни штрафов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Георгий Романов из Бобровского (Свердловская область), который едва не убил сына, катая на снегокате по дороге, признал свою вину. По данным telegram-канала Shot, он раскаялся во время допроса. «Я очень сильно подверг жизнь сына опасности. Даже не хочу говорить об этом», — передает слова Романова Shot. О Романове стало известно 17 января. Свердловчане засняли, как мужчина катал маленького сына на снегокате, прицепив его к машине. В один момент мальчик чуть не попал под колеса другого автомобиля. Силовики стали искать мужчину. В итоге он сам явился к ним. Его делом заинтересовались в Следственном комитете РФ. По неофициальным данным у Романова, на счету было сотни штрафов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...