В ВС РФ рассказали, как удалось в 6 раз увеличить живучесть бойцов в зоне СВО

Ставицкий: живучесть ВС РФ увеличена в шесть раз из-за укрепленной линии обороны
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Укрепленная линия обороны ВС РФ сыграла решающую роль в сохранении жизни бойцов, считает Юрий Ставицкий Фото:
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В шесть раз удалось увеличить живучесть российских военных благодаря системе оборонительных рубежей глубиной до 120 километров. Об этом рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«Учитывая масштабы и сроки выполнения задач, можно с уверенностью сказать, что [укрепленная линия обороны ВС РФ] — это беспрецедентный случай в истории войн и вооруженных конфликтов… Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, выполненное в полном объеме, позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок войск», — заявил Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда».

Ставицкий напомнил, что укрепленная линия обороны создавалась в условиях продолжающихся боев и при сложных погодных условиях. По его словам, ВС РФ к началу контрнаступления армии Украины создали более 3,6 тысячи километров траншей и ходов, а также более 150 тысяч укрытий и окопов.

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Что в линии обороны России сломило контрнаступление ВСУ

Ранее источники URA.RU сообщали, что идея создать укрепленную линию обороны пришла экс-командующему объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергею Суровикину еще летом 2022 года. Тогда он руководил группировкой «Юг». Строительство фортификационных сооружений началось с Запорожской области. Собеседники URA.RU отмечали, что особый принцип линии рассчитан на максимальную мобильность войск.

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что летнее контрнаступление ВСУ провалилось не только из-за «линии Суровикина». По его словам, армия Украины выбрала неправильное направление для удара, передает издание «Ридус».

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В шесть раз удалось увеличить живучесть российских военных благодаря системе оборонительных рубежей глубиной до 120 километров. Об этом рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. «Учитывая масштабы и сроки выполнения задач, можно с уверенностью сказать, что [укрепленная линия обороны ВС РФ] — это беспрецедентный случай в истории войн и вооруженных конфликтов… Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, выполненное в полном объеме, позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок войск», — заявил Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда». Ставицкий напомнил, что укрепленная линия обороны создавалась в условиях продолжающихся боев и при сложных погодных условиях. По его словам, ВС РФ к началу контрнаступления армии Украины создали более 3,6 тысячи километров траншей и ходов, а также более 150 тысяч укрытий и окопов. Ранее источники URA.RU сообщали, что идея создать укрепленную линию обороны пришла экс-командующему объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергею Суровикину еще летом 2022 года. Тогда он руководил группировкой «Юг». Строительство фортификационных сооружений началось с Запорожской области. Собеседники URA.RU отмечали, что особый принцип линии рассчитан на максимальную мобильность войск. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что летнее контрнаступление ВСУ провалилось не только из-за «линии Суровикина». По его словам, армия Украины выбрала неправильное направление для удара, передает издание «Ридус».
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Ссылки по теме
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