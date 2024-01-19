Mash: заслуженный артист России Шиленков умер в ванной отеля

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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, ванная, президентский номер, интерьер
Тело Михаил Шиленков больше суток пролежало в ванной отеля Фото:

Заслуженный артист России, солист Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Михаил Шиленков умер в ванной отеля. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Предварительная причина смерти Шиленкова — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Мужчина страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью», — говорится в посте канала. Отмечается, что его тело больше суток пролежало в ванной отеля «Лемар», который находится в самом центре Москвы.

У артиста было запланировано выступление на 27 января в столичной филармонии. Официальной информации по смерти Шиленкова нет.

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Заслуженный артист России, солист Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Михаил Шиленков умер в ванной отеля. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Предварительная причина смерти Шиленкова — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Мужчина страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью», — говорится в посте канала. Отмечается, что его тело больше суток пролежало в ванной отеля «Лемар», который находится в самом центре Москвы. У артиста было запланировано выступление на 27 января в столичной филармонии. Официальной информации по смерти Шиленкова нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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