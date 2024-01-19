Mash: заслуженный артист России Шиленков умер в ванной отеля

Тело Михаил Шиленков больше суток пролежало в ванной отеля
Заслуженный артист России, солист Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Михаил Шиленков умер в ванной отеля. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Предварительная причина смерти Шиленкова — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Мужчина страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью», — говорится в посте канала. Отмечается, что его тело больше суток пролежало в ванной отеля «Лемар», который находится в самом центре Москвы.
У артиста было запланировано выступление на 27 января в столичной филармонии. Официальной информации по смерти Шиленкова нет.
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