Mash: заслуженный артист России Шиленков умер в ванной отеля

19 января 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Тело Михаил Шиленков больше суток пролежало в ванной отеля Фото: Александр Мамаев © URA.RU Заслуженный артист России, солист Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Михаил Шиленков умер в ванной отеля. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Предварительная причина смерти Шиленкова — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Мужчина страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью», — говорится в посте канала. Отмечается, что его тело больше суток пролежало в ванной отеля «Лемар», который находится в самом центре Москвы. У артиста было запланировано выступление на 27 января в столичной филармонии. Официальной информации по смерти Шиленкова нет.

Заслуженный артист России, солист Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Михаил Шиленков умер в ванной отеля. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Предварительная причина смерти Шиленкова — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Мужчина страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью», — говорится в посте канала. Отмечается, что его тело больше суток пролежало в ванной отеля «Лемар», который находится в самом центре Москвы. У артиста было запланировано выступление на 27 января в столичной филармонии. Официальной информации по смерти Шиленкова нет.