Пермские силовики накрыли банду врачей

В Пермском крае банда врачей подделывала документы

19 января 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции и следователи СУ СК по Пермскому краю разоблачили преступников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю совместно со следователями краевого управления СКР пресекли деятельность банды ветеринарных врачей, которые подделывали сертификаты о безопасности мяса. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «На территории Пермского края действовала организованная преступная группа из ветврачей. К ним обращались местные предприниматели, желающие продать мясо выращенных животных. За деньги ветеринарные врачи оформляли необходимые сертификаты. Мясо при этом не проверялось. Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — рассказал собеседник агентства. В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело о незаконной деятельности. Обыски проводились сотрудниками СУ СК и ГУ МВД по Пермскому краю. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю совместно со следователями краевого управления СКР пресекли деятельность банды ветеринарных врачей, которые подделывали сертификаты о безопасности мяса. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «На территории Пермского края действовала организованная преступная группа из ветврачей. К ним обращались местные предприниматели, желающие продать мясо выращенных животных. За деньги ветеринарные врачи оформляли необходимые сертификаты. Мясо при этом не проверялось. Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — рассказал собеседник агентства. В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело о незаконной деятельности. Обыски проводились сотрудниками СУ СК и ГУ МВД по Пермскому краю. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.