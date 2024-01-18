Пермские силовики накрыли банду врачей

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю совместно со следователями краевого управления СКР пресекли деятельность банды ветеринарных врачей, которые подделывали сертификаты о безопасности мяса. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«На территории Пермского края действовала организованная преступная группа из ветврачей. К ним обращались местные предприниматели, желающие продать мясо выращенных животных. За деньги ветеринарные врачи оформляли необходимые сертификаты. Мясо при этом не проверялось. Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — рассказал собеседник агентства.
В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело о незаконной деятельности. Обыски проводились сотрудниками СУ СК и ГУ МВД по Пермскому краю. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
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