18 января 2024

Пермские силовики накрыли банду врачей

В Пермском крае банда врачей подделывала документы
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции и следователи СУ СК по Пермскому краю разоблачили преступников Фото:

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю совместно со следователями краевого управления СКР пресекли деятельность банды ветеринарных врачей, которые подделывали сертификаты о безопасности мяса. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«На территории Пермского края действовала организованная преступная группа из ветврачей. К ним обращались местные предприниматели, желающие продать мясо выращенных животных. За деньги ветеринарные врачи оформляли необходимые сертификаты. Мясо при этом не проверялось. Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — рассказал собеседник агентства.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело о незаконной деятельности. Обыски проводились сотрудниками СУ СК и ГУ МВД по Пермскому краю. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

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Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю совместно со следователями краевого управления СКР пресекли деятельность банды ветеринарных врачей, которые подделывали сертификаты о безопасности мяса. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «На территории Пермского края действовала организованная преступная группа из ветврачей. К ним обращались местные предприниматели, желающие продать мясо выращенных животных. За деньги ветеринарные врачи оформляли необходимые сертификаты. Мясо при этом не проверялось. Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — рассказал собеседник агентства. В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело о незаконной деятельности. Обыски проводились сотрудниками СУ СК и ГУ МВД по Пермскому краю. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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