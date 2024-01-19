Челябинец сядет в колонию за разбойную кражу коров и овец в курганском округе

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Разное. Курганская область, коровы, морда коровы
Челябинца отправили в колонию за разбойную кражу курганских коров Фото:

Жителя Челябинской области признали виновным в разбойном нападении на частное подворье в составе группы лиц. Целью преступников была кража стада коров и овец на территории Щучанского округа (Курганская область). Мужчина получил наказание в виде пяти лет колонии строгого режима, сообщает сайт районного суда.

«Постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Челябинской области по делу о разбое <…> С. в группе лиц <…> в одном из населенных пунктов Щучанского района, проникли на территорию частного домовладения, откуда похитили из загона скот (40 голов крупного рогатого-скота и 28 овец), применив при этом насилие к лицам, осуществляющим уход за животными», — сообщили в организации. По п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой в крупном размере) ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Преступление произошло летом 2022 года. Челябинец договорился с местными жителями и прибыл с ними на лошадях к загону скота. Там мужчины попытались угнать коров и овец. Сторожа пытались им помешать, но нападавшие избили их палками. Угнать животных у них далеко не получилось, поэтому они бросили стадо и скрылись.

Впоследствии мужчину задержали оперативники курганского УМВД на территории Челябинской области. Ему предъявили обвинение в разбое. Ущерб от действий мужчины составил около трех миллионов рублей. Его сообщников будут судить отдельно. Мужчина был признан виновным и получил пятилетний срок.

Осужденный подал апелляцию на приговор. Защита утверждала, что действия стоит расценивать как неудавшуюся кражу, однако Курганский областной суд оставил приговор в силе.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе челябинец принял участие в разбойном нападении. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о разбое после неудачной попытки похитить десятки коров и овец.

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Жителя Челябинской области признали виновным в разбойном нападении на частное подворье в составе группы лиц. Целью преступников была кража стада коров и овец на территории Щучанского округа (Курганская область). Мужчина получил наказание в виде пяти лет колонии строгого режима, сообщает сайт районного суда. «Постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Челябинской области по делу о разбое <…> С. в группе лиц <…> в одном из населенных пунктов Щучанского района, проникли на территорию частного домовладения, откуда похитили из загона скот (40 голов крупного рогатого-скота и 28 овец), применив при этом насилие к лицам, осуществляющим уход за животными», — сообщили в организации. По п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой в крупном размере) ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Преступление произошло летом 2022 года. Челябинец договорился с местными жителями и прибыл с ними на лошадях к загону скота. Там мужчины попытались угнать коров и овец. Сторожа пытались им помешать, но нападавшие избили их палками. Угнать животных у них далеко не получилось, поэтому они бросили стадо и скрылись. Впоследствии мужчину задержали оперативники курганского УМВД на территории Челябинской области. Ему предъявили обвинение в разбое. Ущерб от действий мужчины составил около трех миллионов рублей. Его сообщников будут судить отдельно. Мужчина был признан виновным и получил пятилетний срок. Осужденный подал апелляцию на приговор. Защита утверждала, что действия стоит расценивать как неудавшуюся кражу, однако Курганский областной суд оставил приговор в силе. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе челябинец принял участие в разбойном нападении. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о разбое после неудачной попытки похитить десятки коров и овец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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