Челябинец сядет в колонию за разбойную кражу коров и овец в курганском округе

19 января 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Челябинца отправили в колонию за разбойную кражу курганских коров Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Жителя Челябинской области признали виновным в разбойном нападении на частное подворье в составе группы лиц. Целью преступников была кража стада коров и овец на территории Щучанского округа (Курганская область). Мужчина получил наказание в виде пяти лет колонии строгого режима, сообщает сайт районного суда. «Постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Челябинской области по делу о разбое <…> С. в группе лиц <…> в одном из населенных пунктов Щучанского района, проникли на территорию частного домовладения, откуда похитили из загона скот (40 голов крупного рогатого-скота и 28 овец), применив при этом насилие к лицам, осуществляющим уход за животными», — сообщили в организации. По п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой в крупном размере) ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Преступление произошло летом 2022 года. Челябинец договорился с местными жителями и прибыл с ними на лошадях к загону скота. Там мужчины попытались угнать коров и овец. Сторожа пытались им помешать, но нападавшие избили их палками. Угнать животных у них далеко не получилось, поэтому они бросили стадо и скрылись. Впоследствии мужчину задержали оперативники курганского УМВД на территории Челябинской области. Ему предъявили обвинение в разбое. Ущерб от действий мужчины составил около трех миллионов рублей. Его сообщников будут судить отдельно. Мужчина был признан виновным и получил пятилетний срок. Осужденный подал апелляцию на приговор. Защита утверждала, что действия стоит расценивать как неудавшуюся кражу, однако Курганский областной суд оставил приговор в силе. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе челябинец принял участие в разбойном нападении. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о разбое после неудачной попытки похитить десятки коров и овец. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Челябинской области признали виновным в разбойном нападении на частное подворье в составе группы лиц. Целью преступников была кража стада коров и овец на территории Щучанского округа (Курганская область). Мужчина получил наказание в виде пяти лет колонии строгого режима, сообщает сайт районного суда. «Постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Челябинской области по делу о разбое <…> С. в группе лиц <…> в одном из населенных пунктов Щучанского района, проникли на территорию частного домовладения, откуда похитили из загона скот (40 голов крупного рогатого-скота и 28 овец), применив при этом насилие к лицам, осуществляющим уход за животными», — сообщили в организации. По п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой в крупном размере) ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Преступление произошло летом 2022 года. Челябинец договорился с местными жителями и прибыл с ними на лошадях к загону скота. Там мужчины попытались угнать коров и овец. Сторожа пытались им помешать, но нападавшие избили их палками. Угнать животных у них далеко не получилось, поэтому они бросили стадо и скрылись. Впоследствии мужчину задержали оперативники курганского УМВД на территории Челябинской области. Ему предъявили обвинение в разбое. Ущерб от действий мужчины составил около трех миллионов рублей. Его сообщников будут судить отдельно. Мужчина был признан виновным и получил пятилетний срок. Осужденный подал апелляцию на приговор. Защита утверждала, что действия стоит расценивать как неудавшуюся кражу, однако Курганский областной суд оставил приговор в силе. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе челябинец принял участие в разбойном нападении. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о разбое после неудачной попытки похитить десятки коров и овец.