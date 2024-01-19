На СВО погиб житель Соликамска Павел Пухирев

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Прощание с прикамским бойцом состоится 20 января Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации погиб уроженец Соликамска Павел Пухирев. Об этом сообщила администрация городского округа.

«Во время СВО на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Павел Пухирев. Администрация Соликамского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Боец родился в Соликамске 12 декабря 1998 года. После школы Пухирев учился в Соликамском политехническом техникуме. Прощание с военнослужащим пройдет 20 января в 11:00 в клубе деревни Вильва.

Житель Соликамска погиб при исполнении воинского долга на СВО
Житель Соликамска погиб при исполнении воинского долга на СВО
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В зоне проведения спецоперации погиб уроженец Соликамска Павел Пухирев. Об этом сообщила администрация городского округа. «Во время СВО на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Павел Пухирев. Администрация Соликамского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Боец родился в Соликамске 12 декабря 1998 года. После школы Пухирев учился в Соликамском политехническом техникуме. Прощание с военнослужащим пройдет 20 января в 11:00 в клубе деревни Вильва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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