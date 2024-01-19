Словакия заявила об отсутствии авиации, ПВО и денег из-за помощи Украине

Минобороны Словакии: страна осталась без ПВО и денег из-за поставки Киеву МиГ-29

20 января 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

Словакия осталась без защиты из-за поставки Украине МиГ-29 Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Словакия не получит компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29 и осталась без собственной ракетной защиты. Об этом заявил министр обороны республики Роберт Калиняк. «Прежняя власть оставила нас без собственных систем ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 миллионов на МиГ-29, которые правительство тоже передало Украине», — заявил он изданию Standard. По словам Калиняка, ЕС также подтвердил, что Словакия ничего за переданные Украине истребители не получит в 2024 году.

Словакия не получит компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29 и осталась без собственной ракетной защиты. Об этом заявил министр обороны республики Роберт Калиняк. «Прежняя власть оставила нас без собственных систем ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 миллионов на МиГ-29, которые правительство тоже передало Украине», — заявил он изданию Standard. По словам Калиняка, ЕС также подтвердил, что Словакия ничего за переданные Украине истребители не получит в 2024 году.