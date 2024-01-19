Словакия заявила об отсутствии авиации, ПВО и денег из-за помощи Украине

Словакия осталась без защиты из-за поставки Украине МиГ-29
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Словакия не получит компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29 и осталась без собственной ракетной защиты. Об этом заявил министр обороны республики Роберт Калиняк.
«Прежняя власть оставила нас без собственных систем ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 миллионов на МиГ-29, которые правительство тоже передало Украине», —
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