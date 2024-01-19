19 января 2024

Словакия заявила об отсутствии авиации, ПВО и денег из-за помощи Украине

Минобороны Словакии: страна осталась без ПВО и денег из-за поставки Киеву МиГ-29
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, всу,  stock
Словакия осталась без защиты из-за поставки Украине МиГ-29 Фото:
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Словакия не получит компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29 и осталась без собственной ракетной защиты. Об этом заявил министр обороны республики Роберт Калиняк.

«Прежняя власть оставила нас без собственных систем ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 миллионов на МиГ-29, которые правительство тоже передало Украине», — заявил он изданию Standard. По словам Калиняка, ЕС также подтвердил, что Словакия ничего за переданные Украине истребители не получит в 2024 году.

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Словакия не получит компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29 и осталась без собственной ракетной защиты. Об этом заявил министр обороны республики Роберт Калиняк. «Прежняя власть оставила нас без собственных систем ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 миллионов на МиГ-29, которые правительство тоже передало Украине», — заявил он изданию Standard. По словам Калиняка, ЕС также подтвердил, что Словакия ничего за переданные Украине истребители не получит в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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