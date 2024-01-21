21 января 2024

Свердловская область стала самым некриминальным регионом Урала

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Чаще всего на Урале преступления совершали в Челябинской области Фото:

Свердловская область заняла 21-ую строчку в рейтинге регионов по уровню преступности. Среди субъектов Уральского федерального округа — это первое место. Такие выводы опубликованы в исследовании «РИА Новости».

«За 2023 год зарегистрировано 117,2 преступления на 10 тысяч человек. По сравнению с 2022 год замечено снижение на 4,1%», — говорится в исследовании. Второе место в рейтинге среди уральских регионов занимает Ханты-Мансийский автономный округ (26 по стране), затем идет Ямал (47 строчка), Тюменская область (53 место в России), Курганская область (64 место в РФ) и замыкает список Челябинская область на 70 месте в общем рейтинге.

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Свердловская область заняла 21-ую строчку в рейтинге регионов по уровню преступности. Среди субъектов Уральского федерального округа — это первое место. Такие выводы опубликованы в исследовании «РИА Новости». «За 2023 год зарегистрировано 117,2 преступления на 10 тысяч человек. По сравнению с 2022 год замечено снижение на 4,1%», — говорится в исследовании. Второе место в рейтинге среди уральских регионов занимает Ханты-Мансийский автономный округ (26 по стране), затем идет Ямал (47 строчка), Тюменская область (53 место в России), Курганская область (64 место в РФ) и замыкает список Челябинская область на 70 месте в общем рейтинге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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