Свердловская область стала самым некриминальным регионом Урала

Свердловская область заняла 21-ую строчку в рейтинге регионов по уровню преступности. Среди субъектов Уральского федерального округа — это первое место. Такие выводы опубликованы в исследовании «РИА Новости».
«За 2023 год зарегистрировано 117,2 преступления на 10 тысяч человек. По сравнению с 2022 год замечено снижение на 4,1%», — говорится в исследовании. Второе место в рейтинге среди уральских регионов занимает Ханты-Мансийский автономный округ (26 по стране), затем идет Ямал (47 строчка), Тюменская область (53 место в России), Курганская область (64 место в РФ) и замыкает список Челябинская область на 70 месте в общем рейтинге.
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