В Челябинске двое из десяти работодателей откажут кандидату со сверхклассификацией

В Челябинске 23% эйчаров откажут переквалифицированным специалистам

По словам челябинцев, эйчаров пугает опыт работы на федеральном уровне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске двое из десяти работодателей откажут кандидату со слишком высокой классификацией. Чаще всего по этой причине не берут на работу кандидатов на должность бухгалтера, инженера и менеджера по продажам, сообщили аналитики сервиса Superjob.

«Двое из десяти работодателей в Челябинске откажут кандидату с избыточной квалификацией. „Слишком хорош для нас“, — с такой формулировкой отказа в приеме на работу приходилось сталкиваться 29% экономически активных челябинцев», — сообщают аналитики.

Аналитики отметили, по причине избыточной классификации чаще всего отказывали людям старше 34 лет. Мужчин не принимали на работу из-за слишком большого опыта чаще женщин.

Кандидаты с избыточной квалификацией рассказывают, что им приходилось сталкиваться с разными формулировками отказа. Кого-то уверяли, что в новой компании ему будет скучно, а рутина приведет к выгоранию или даже депрессии. Другие утверждали, что работодателей пугает опыт работы на федеральном уровне, о чем они говорят прямо или косвенно.